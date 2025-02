Xếp hạng thu nhập nhân viên ngân hàng mới nhất: Nhà vô địch "cô đơn trên đỉnh"

Trong số 25 ngân hàng thương mại trong nước đã công bố BCTC, một số ngân hàng như Sacombank, Vietcombank và VPBank công bố cả thù lao sau thuế của HĐQT, Ban Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát. Tại Vietcombank, thù lao và tiền thưởng năm 2024 cho HĐQT là 13,95 tỷ đồng, giảm gần 3 tỷ so với năm 2023. Trong đó, Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Tùng nhận về 1,642 tỷ đồng. 3 thành viên HĐQT nhận thù lao, thưởng cao nhất, gồm bà Nguyễn Thị Kim Oanh (2,249 tỷ đồng), ông Hồ Quang (2,081 tỷ đồng) và ông Nguyễn Mạnh Hùng (2,227 tỷ đồng). Lương, thưởng cho Ban Điều hành Vietcombank trong năm 2024 là 17,464 tỷ đồng (giảm hơn 50% so với năm 2023). Trong đó, Phó Tổng giám đốc phụ trách Ban Điều hành Lê Quang Vinh nhận lương, thưởng cao nhất, 1,938 tỷ đồng. Tại VPBank, Chủ tịch HĐQT Ngô Chí Dũng nhận thù lao 3,36 tỷ đồng trong năm 2024. Hai Phó Chủ tịch là Bùi Hải Quân và Lô Bằng Giang cùng nhận 3,12 tỷ đồng (không thay đổi so với năm 2023). Tiền lương và phụ cấp cho Ban Tổng Giám đốc VPBank là 63,431 tỷ đồng (tăng 6 tỷ đồng so với năm 2023). Tại Sacombank, thù lao sau thuế của Chủ tịch Dương Công Minh và các thành viên HĐQT là 32,55 tỷ đồng (tăng hơn 2,5 tỷ so với năm 2023). Thù lao sau thuế của Ban Tổng giám đốc là 60,95 tỷ đồng (giảm 8 tỷ đồng so với năm 2023).