Soi lợi nhuận 4 ông lớn ngân hàng gốc quốc doanh: Ngân hàng nào dẫn đầu?

Thứ Hai, ngày 13/01/2020 17:30 PM (GMT+7)

Nhiều ngân hàng báo lãi khủng trong năm 2019. Trong 4 ông lớn ngân hàng, Vietcombank đang dẫn đầu lợi nhuận 2019 với mức hơn 23.000 tỷ đồng trước thuế. Vietinbank, Agribank, BIDV đều báo lãi trên 10.000 tỷ đồng.

Ngân hàng Sự kiện:

Vietcombank cho biết lợi nhuận năm 2019 của ngân hàng đạt 23.155 tỷ đồng, chính thức cán mốc 1 tỷ USD sớm hơn 1 năm so với kế hoạch. Lợi nhuận 2019 tăng 26% so với năm 2018 và đây là năm thứ 3 liên tiếp lợi nhuận của Vietcombank tăng trưởng, đặc biệt, cao gấp 3,5 lần năm 2015.

Ngân hàng này đặt mục tiêu tăng trưởng lợi nhuận trước thuế năm 2020 tăng 15% tương đương 26.600 tỉ đồng. Tổng tài sản và huy động vốn tăng 12%, tín dụng tăng 14%, nợ xấu dưới 0,8%.

Xếp sau đó là Vietinbank. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019, Tổng Giám đốc VietinBank Trần Minh Bình kết quả hoạt động kinh doanh của VietinBank vượt các mục tiêu đề ra mặc dù vốn điều lệ chưa được tăng như kế hoạch.

Lợi nhuận riêng lẻ năm 2019 đạt gần 11,5 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 26% so với kế hoạch, tăng 83% so với năm 2018.

Tăng trưởng tín dụng 7,2% so với cuối năm 2018; các chỉ tiêu về hiệu quả hoạt động đạt ở mức cao, thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ tăng 43% so với năm 2018, tỷ lệ thu ngoài lãi chiếm 22% tổng doanh thu hoạt động, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức dưới 1,2%, giảm đáng kể so với cuối năm 2018 (1,59%), tỷ lệ bao phủ nợ xấu đạt hơn 120%, tăng mạnh so với tỷ lệ 93% của năm 2018.

Mặc dù xếp sau Vietcombank, Vietinbank nhưng lợi nhuận 2019 của BIDV cũng lên cao kỷ lục, lần đầu tiền vượt 10.000 tỷ đồng. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 10.768 tỷ đồng, tăng gần 14% so với 2018, vượt gần 5% so với kế hoạch.

Tổng tài sản của BIDV đạt gần 1,46 triệu tỷ đồng, tăng 13,7% so với cuối 2018. Dư nợ tín dụng đạt gần 1,1 triệu tỷ, tăng trưởng hơn 12%, chiếm 13,4% thị phần tín dụng toàn ngành.

Năm 2020, nhà băng đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 14,5%, tín dụng tăng khoảng 13%. Mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 12.600 tỷ đồng, tăng 17%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát thấp hơn 1,6%.

Tại Agribank, ngân hàng đã vượt con số lãi 10.000 tỷ sau 11 tháng đầu năm với gần 11.700 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tổng tài sản đạt trên 1,45 triệu tỷ đồng. Nguồn vốn đạt trên 1,34 triệu tỷ đồng.

Tổng dư nợ và đầu tư đạt trên 1,3 triệu tỷ đồng, trong đó cho vay nền kinh tế đạt trên 1,12 triệu tỷ đồng (dư nợ tín dụng toàn hệ thống hiện đạt hơn 8,2 triệu tỷ đồng). Thu dịch vụ đạt gần 6.700 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu 1,4%. Thu nợ sau xử lý đạt trên 12.000 tỷ đồng.

Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/soi-loi-nhuan-4-ong-lon-ngan-hang-goc-quoc-doanh-ngan-hang-nao-dan...Nguồn: https://infonet.vietnamnet.vn/soi-loi-nhuan-4-ong-lon-ngan-hang-goc-quoc-doanh-ngan-hang-nao-dan-dau-post328962.info