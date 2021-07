Ngân hàng của Chủ tịch trẻ nhất Việt Nam làm ăn ra sao giữa “bão” Covid-19?

Thứ Hai, ngày 19/07/2021 20:54 PM (GMT+7)

Không chỉ có Chủ tịch trẻ nhất Việt Nam, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín cũng có kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 2 và 6 tháng đầu năm 2021 bất chấp những tác động tiêu cực của dịch Covid-19 đến hoạt động của các doanh nghiệp.

Cuối tháng 4/2021, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (VietBank – VBB) đã gây bất ngờ khi bổ nhiệm ông Dương Nhất Nguyên sinh năm 1983 ngồi vào vị trí Chủ tịch HĐQT. Với quyết định này, ông Dương Nhất Nguyên cũng chính thức trở thành Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Dưới sự lèo lái của vị Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam, VBB cũng đã có được kết quả kinh doanh ấn tượng trong quý 2/2021.

Ông Dương Nhất Nguyên là Chủ tịch ngân hàng trẻ nhất Việt Nam ở thời điểm hiện tại.

Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2021 mới được VBB công bố cho thấy trong 3 tháng qua thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự của nhà băng đạt hơn 1.407 tỷ đồng tăng hơn 250 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, khoản thu nhập từ lãi của nhà băng đạt hơn 2.835 tỷ đồng tăng gần 400 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Dù chi phí lãi và các chi phí tương tự cũng tăng nhưng VBB đạt lãi thuần hơn 241 tỷ đồng, gấp hơn 5,5 lần so với con số lãi thuần chỉ hơn 43 tỷ đồng của quý 2 năm 2020. Thu nhập lãi thuần của ngân hàng sau 6 tháng đầu năm đạt hơn 478 tỷ đồng, tăng tới hơn 160 tỷ đồng so với cùng kỳ.

Trong quý 2, các khoản lãi từ hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối, thu nhập từ hoạt động khác của VBB cũng tăng đáng kể so với cùng kỳ.

Chi phí hoạt động của ngân hàng tăng từ hơn 276 tỷ đồng trong quý 2/2020 lên hơn 322 tỷ đồng trong quý 2/2021. Tuy nhiên, ngân hàng vẫn ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước chi phí dự phòng rủi ro tín dụng đạt hơn 233 tỷ đồng, tăng hơn 3 lần so với con số hơn 68 tỷ đồng quý 2/2020.

Trong quý, VBB phải trích lập hơn 31 tỷ đồng dự phòng rủi ro tín dụng, ngân hàng báo lãi trước thuế hơn 202 tỷ đồng và lãi sau thuế hơn 161 tỷ đồng, cùng tăng 3,5 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2021, VBB ghi nhận hơn 260 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng hơn 30 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2020. Đến ngày 30/6, VBB có tổng tài sản hơn 94 nghìn tỷ đồng, tăng gần 3 nghìn tỷ đồng so với đầu năm.

Trong năm 2021, ngân hàng VBB đặt mục tiêu tổng tài sản đạt 120.000 tỷ đồng (tăng 31% so với năm trước); tổng dư nợ cấp tín dụng đạt 60.000 tỷ (tăng 21% so với 2020); tổng huy động vốn (bao gồm Giấy tờ có giá) đạt 91.000 tỷ đồng (tăng 31% so với cùng kỳ năm trước); lợi nhuận trước thuế đạt: 1.100 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu thấp hơn 2%.

Tuy nhiên, với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 326 tỷ đồng sau 6 tháng đầu năm, VBB mới hoàn thành 29,6% kế hoạch đặt ra. Ngân hàng của vị Chủ tịch trẻ nhất Việt Nam còn một chặng đường rất dài để có thể hoàn thành mục tiêu đã đặt ra tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021.

Tính đến ngày 30/6, ông Dương Nhất Nguyên đang nắm giữ hơn 14 triệu cổ phiếu của VBB tương đương tỷ lệ sơ hữu 3,05% cổ phần của nhà băng. Khối tài sản ông Nguyên nắm giữ hiện có trị giá khoảng 243 tỷ đồng.

