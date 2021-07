Lộ khối tài sản nghìn tỷ của 3 ái nữ nhà đại gia Hoà Bình

Thứ Hai, ngày 19/07/2021 13:30 PM (GMT+7)

Có tới 5 thành viên trong gia đình đại gia quê Hòa Bình, Trịnh Văn Tuấn nằm trong Top 130 người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam.

Theo báo cáo quản trị bán niên của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) công bố mới đây, ông Trịnh Văn Tuấn - Chủ tịch HĐQT Ngân hàng cùng các thành viên trong gia đình đang sở hữu khối tài sản lớn thông qua nắm giữ cổ phiếu của nhà băng.

Cụ thể, ông Trịnh Văn Tuấn đang sở hữu 48,59 triệu cổ phiếu OCB, tương đương tỷ lệ sở hữu 4,43%. Bà Cao Thị Quế Anh, vợ ông Tuấn sở hữu 35,2 triệu cổ phiếu, tương đương sở hữu 3,21% vốn cổ phần ngân hàng.

Bên cạnh đó, 3 trong số 4 người con gái của ông còn sở hữu lượng cổ phiếu nhiều hơn số cổ phiếu của ông và vợ cộng lại.

Trong đó, cô Trịnh Mai Linh sở hữu hơn 46,8 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 4,27%; cô Trịnh Mai Phương – Paula sở hữu hơn 41 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 3,75%; cô Trịnh Thị Mai Anh sở hữu 32,2 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 2,94%.

Chỉ riêng cô Trịnh Mai Vân, cũng là con gái của ông Tuấn, nhưng không sở hữu cổ phiếu nào của nhà băng này.

Bên cạnh đó, em trai ông Trịnh Văn Tuấn là Trịnh Văn Dũng cũng đang sở hữu hơn 324 nghìn cổ phiếu OCB tương đương tỷ lệ 0,03%.

Gia đình ông Trịnh Văn Tuấn đang sở hữu khối tài sản có giá trị hơn 5.600 tỷ đồng.

Như vậy, chỉ tính riêng gia đình Chủ tịch OCB đang nắm giữ tới hơn 200 triệu cổ phiếu của ngân hàng, tức sở hữu tới hơn 18,5% vốn cổ phần nhà băng này.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 16/7, giá cổ phiếu OCB đứng ở mức 27.450 đồng/cổ phiếu. Theo đó, khối tài sản của gia đình ông Trịnh Văn Tuấn có giá trị hơn 5.600 tỷ đồng.

Riêng ông Tuấn có hơn 1.300 tỷ, vợ sở hữu hơn 966 tỷ, 3 cô con gái sở hữu mỗi người từ 885-1.285 tỷ đồng. Với việc sở hữu khối tài sản lớn, có tới 5 thành viên gia đình đại gia Trình Văn Tuấn đều nằm trong top 130 người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Trong đó, ông Trịnh Văn Tuấn đứng thứ 90 với khối tài sản 1.334 tỷ đồng, cô con gái Trịnh Mai Linh đứng vị trí thứ 94 (1.285 tỷ đồng), cô con gái Trịnh Mai Phương – Paula đứng vị trí thứ 103 với 1.127 tỷ đồng,...

Hai cô con gái nhà đại gia quê Hòa Bình thậm chí xếp trên hàng loạt những cái tên nổi bật trên sàn chứng khoán Việt Nam như bà Cao Thị Ngọc Dung, Đặng Thu Thủy, Trương Thị Thanh Thanh, ông Nguyễn Đức Kiên, Đỗ Quang Hiển,...

Trong khi với việc sở hữu khối tài sản 885 tỷ đồng, cô Trịnh Thị Mai Anh đứng thứ 121, vợ ông Tuấn, bà Cao Thị Quế Anh đứng vị trí 115 trên bảng xếp hạng những người giàu nhất sàn chứng khoán Việt Nam.

Ngoài ra, tổ chức liên quan tới gia đình ông Tuấn là Công ty TNHH Đầu tư TQA (nơi vợ và con gái là thành viên HĐTV) sở hữu 12,4 triệu cổ phần OCB, tương đương tỷ lệ 1,13%.

Như vậy, ông Trịnh Văn Tuấn và người liên quan đang sở hữu tổng cộng 19,63% vốn tại OCB.

Ông Trịnh Văn Tuấn sinh năm 1965 tại Hòa Bình, tốt nghiệp đại học Bách khoa Hà Nội loại giỏi. Trong giai đoạn thập niên 1990, ông Tuấn là một trong những doanh nhân người Việt thành công tại thị trường Đông Âu.

Năm 1996 ông bắt đầu đầu tư vào lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam, là thành viên sáng lập Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) và ông cũng từng làm Chủ tịch HĐQT ngân hàng này trong 6 năm.

Năm 2010, ông Tuấn rời VIB sang OCB với vai trò Tổng Giám đốc rồi Phó chủ tịch hội đồng quản trị ngân hàng. Từ năm 2012, ông Tuấn lên làm Chủ tịch OCB và giữ vai trò lãnh đạo cao nhất của nhà băng này suốt thời gian qua.

Dưới sự lèo lái của đại gia quê Hòa Bình, ngân hàng OCB trở thành một trong những nhà băng kinh doanh hiệu quả trong vài năm trở lại đây.

Từ mức lợi nhuận trước thuế dưới 500 tỷ đồng ghi nhận vào năm 2016, đến năm 2020, lợi nhuận trước thuế của ngân hàng đã đạt hơn 4.400 tỷ đồng.

Trong năm 2021, OCB đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng 25%, lợi nhuận trước thuế ước 5.500 tỷ đồng. Tổng tài sản dự kiến đạt 183.500 tỷ đồng, tăng 20% so với năm trước và huy động vốn trên thị trường 1 đạt 136.700 tỷ đồng, tăng 26%.

Kết thúc quý 1/2021, kết quả kinh doanh OCB đạt 1.275 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 15,3% so với quý cùng kỳ năm trước. Nếu so với kế hoạch lợi nhuận OCB đưa ra cho năm nay ở mức 5.500 tỷ đồng thì ngân hàng đã thực hiện được gần 25% chỉ tiêu cả năm.

Tính đến hết quý 1/2021, tổng tài sản của OCB đạt 160.418 tỷ đồng, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước. Huy động thị trường 1, đạt 112,299 tỷ đồng, tăng 24,6% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay thị trường 1 (bao gồm cả trái phiếu doanh nghiệp) đạt 94.839 tỷ đồng, tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó riêng cho vay khách hàng đạt 93.400 tỷ đồng, tăng 20,1% so với cùng kỳ.

