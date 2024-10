CEO mới ngân hàng LPBank đang nắm trong tay khối tài sản bao nhiêu?

Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam – LPBank do đại gia Nguyễn Đức Thụy giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đây đã công bố thông tin bổ nhiệm vị trí lãnh đạo cấp cao.

Theo đó, Hội đồng quản trị LPBank phân công ông Hồ Nam Tiến giữ chức Phó Chủ tịch thường trực HĐQT LPBank thay cho ông Lê Minh Tâm. Trước đó, ông Lê Minh Tâm vừa được LPBank bầu vào vị trí Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị vào cuối tháng 5/2024 vừa qua. Như vậy, ông Tâm chỉ đảm nhiệm vị trí này trong hơn 4 tháng. Rời vị trí Phó Chủ tịch thường trực HĐQT LPBank, ông Lê Minh Tâm vẫn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

Ông Vũ Quốc Khánh (trái) được bổ nhiệm giữ vị trí Quyền Tổng giám đốc ngân hàng LPBank

LPBank cũng bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Vũ Quốc Khánh đảm nhiệm chức vụ Quyền Tổng Giám đốc phụ trách điều hành hoạt động của Ngân hàng kể từ ngày 04/10/2024 thay vị trí của ông Hồ Nam Tiến để lại.

Theo giới thiệu, ông Vũ Quốc Khánh sinh năm 1981, là Cử nhân chuyên ngành Quản trị Kinh doanh (Đại học Kinh tế Quốc dân) với hơn 22 năm kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực tài chính ngân hàng tại Việt Nam, trong đó có 6 năm làm việc tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) và trên 16 năm công tác tại LPBank.

Tại LPBank, ông đảm nhiệm vị trí Phó tổng giám đốc từ năm 2011 khi mới tròn 30 tuổi và tham gia quản lý chuyên sâu, phụ trách nhiều mảng nghiệp vụ khác nhau. Tháng 5/2023, ông được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc thường trực.

Theo báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2024 của LPBank, ông Vũ Quốc Khánh đang trực tiếp nắm giữ gần 1,1 triệu cổ phiếu ngân hàng mình làm lãnh đạo. Tính theo giá thị trường, khối tài sản doanh nhân sinh năm 1981 đang trực tiếp nắm giữ có giá trị khoảng 52 tỷ đồng.

Trong năm 2024, LPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế đạt mức 10.500 tỷ đồng, tăng gần 50% so với năm 2023. Lũy kế 6 tháng đầu năm, LPBank lãi trước thuế 5.919 tỷ đồng, tăng 142% so với cùng kỳ. So với kế hoạch lợi nhuận năm, LPBank đã hoàn thành hơn 56% kế hoạch. Cũng tại thời điểm 30/6, LPBank là một trong số những ngân hàng có tốc độ tăng trưởng lợi nhuận trước thuế cao nhất hệ thống.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]