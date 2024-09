Khối tài sản của đại gia Lê Hồng Minh, CEO kì lân công nghệ VNG

Hiện Tổng giám đốc Lê Hồng Minh đang trực tiếp nắm giữ 2.542.054 cổ phiếu VNZ của Công ty Cổ phần VNG sau khi đã bán thành công 983.783 cổ phiếu VNZ trong tháng 8/2023 để thu về số tiền hơn 900 tỷ đồng. Tính theo giá thị trường đại gia 47 tuổi đang trực tiếp nắm giữ khối tài sản có giá trị tương đương khoảng 1.220 tỷ đồng. Với mức giá hiện tại chỉ còn 480.000đ/cổ phiếu, thị giá của VNZ đã ghi nhận giảm mạnh sau khi đạt đỉnh 1,56 triệu đồng/cổ phiếu (ghi nhận vào 16/2/2023).

Trong 1 năm trở lại đây, cổ phiếu VNZ cũng ghi nhận lao dốc không phanh. Cụ thể, nếu so với vùng giá 1,165 triệu đồng/cổ phiếu tại thời điểm đầu tháng 9/2023, ước tính đến hiện tại đã giảm tới 58% thị giá.

Công ty Cổ phần VNG do đại gia Lê Hồng Minh giữ vị trí Tổng giám đốc là một trong những doanh nghiệp hoạt công nghệ hàng đầu Việt Nam. VNG cung cấp nhiều sản phẩm rất quen thuộc trong cuộc sống người Việt như Zalo, ZaloPay, Zing MP3, Báo Mới hay các tựa game giải trí trên di động.

Năm 2010, công ty đổi tên thương hiệu thành VNG Corporation. Năm 2015, VNG được vinh danh "Doanh nghiệp phát triển nhanh toàn cầu tại khu vực Đông Á" tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới 2015 (Manila, Philippines). Năm 2019, VNG là doanh nghiệp khởi nghiệp kỳ lân đầu tiên tại Việt Nam khi được định giá trên 1 tỷ USD.

Mới đây, doanh nghiệp do đại gia Lê Hồng Minh giữ vị trí Tổng giám đốc đã công bố báo cáo tài chính sau kiểm toán nửa đầu năm 2024 với doanh thu tăng mạnh nhưng doanh nghiệp vẫn đang lỗ sau thuế.

Thị giá cổ phiếu VNZ giảm mạnh trong 1 năm gần đây khiến khối tài sản của đại gia Lê Hồng Minh chỉ còn khoảng 1.220 tỷ đồng

Cụ thể, trong nửa đầu năm 2024, doanh thu thuần công ty đạt 4.314 tỉ đồng, tăng gần 1.000 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Giá vốn bán hàng trong kỳ ghi nhận hơn 2.802 tỷ đồng. Sau khi trừ giá vốn bán hàng, VNZ ghi nhận lợi nhuận gộp từ bán hàng và dịch vụ đạt 1.511 tỉ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính ghi nhận tăng hơn 2 lần lên hơn 95 tỷ đồng. Chi phí tài chính giảm từ hơn 91,6 tỷ đồng xuống còn hơn 67,4 tỷ đồng. Lỗ từ công ty liên kết giảm mạnh từ hơn 233 tỷ đồng xuống chỉ còn gần 48 tỷ đồng. Chi phí bán hàng cũng giảm gần 60 tỷ đồng còn 1.040 tỷ đồng. Chi phí quản lý doanh nghiệp được kiểm soát giảm gần 120 tỷ đồng xuống còn 634 tỷ đồng. Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh giảm mạnh từ 1.097 tỷ đồng xuống chỉ còn 182 tỷ đồng.

Sau khi trừ các khoản chi phí, VNZ ghi nhận lỗ trước thuế 188 tỷ đồng, giảm mạnh so với số lỗ 1.116 tỷ đồng cùng kỳ năm 2023. Sau khi trừ thuế thu nhập doanh nghiệp, doanh nghiệp của đại gia Lê Hồng Minh ghi nhận lỗ 586 tỷ đồng, giảm hơn 50% so với số lỗ 1.205 tỷ đồng nửa đầu năm 2023.

Tính tới ngày 30/6, VNG có tổng tài sản hơn 10.126 tỷ đồng, tăng hơn 530 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, nợ phải trả tăng hơn 1.000 tỷ đồng lên 8.446 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn chiếm hơn 6.650 tỷ đồng, tăng 1.289 tỷ đồng so với đầu năm. Trong số này, vay ngắn hạn chiếm 1.436 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng so với đầu năm. Nợ dài hạn của doanh nghiệp cũng tăng từ 1.423 tỷ đồng lên 1.795 tỷ đồng, trong đó vay dạn hạn giảm từ 617 tỷ đồng xuống còn 595 tỷ đồng.

Doanh nghiệp do đại gia Lê Hồng Minh giữ vị trí Tổng giám đốc đang nắm giữ hơn 3.400 tỷ đồng tiền và các khoản tương đương tiền cũng như đầu tư tài chính ngắn hạn. VNZ cũng còn hơn 1.402 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

