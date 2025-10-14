MC 'Đường lên đỉnh Olympia' mix đồ xuống phố mùa thu gợi cảm, tinh tế

Khánh Vy phối đồ nữ tính, dịu dàng

Khánh Vy ở đời thực không ngại diện những bộ đầm hở lưng, khoe nhan sắc yêu kiều cùng bờ vai thon nữ tính. Trong hình cô chọn cho mình một chiếc đầm voan được thiết kế khéo léo khoe được sự gợi cảm của mình.

Ở trong một khoảnh khắc khác, Khánh Vy lại diện đồ như nàng thơ với váy trắng cùng áo khoác ngoài màu xanh mint dịu nhẹ.

Cũng như những cô gái genZ khác, nữ MC quê Nghệ An không ngại mix đồ phá cách để khoe chọn sự cá tính và gợi cảm đúng tuổi. Trong hình, Khánh Vy mix áo closet cách điệu với phần thiết kế đuôi áo gợi cảm.

Hoặc cũng có lúc Khánh Vy nền nã với đầm khoe vai gầy mỏng manh.

Người đẹp khoe nét nữ tính, trong trẻo với chiếc đầm đơn giản nhưng lại có đường cut-out phần ngực làm điểm nhấn.

Hoặc ở một hoàn cảnh khác, Khánh Vy lại hóa quý cô "tổng tài" với blazer đồng màu cùng quần dài che gót trang nhã.

Khánh Vy mix đồ năng động, trẻ trung

Trái ngược với style "bánh bèo" hay nàng thơ ở trên thì trong hình ảnh này, MC "Đường lê đỉnh Olympia" lại cá tính với áo thun đen mix cùng quần kaki nhẹ nhàng. Style cũng được cô thường xuyên sử dụng vì tính tiện lợi khi đi làm hay đi dạo phố.

Có lúc cô chọn mix chân váy xếp ly dài trắng với áo phông đen vừa trẻ trung mà vẫn giữ được nét nữ tính.

Hay ở hình ảnh đi ăn cùng bạn bè, Khánh Vy diện áo khoác xanh nhẹ nhàng mix cùng chân váy đậm màu cá tính.

Hoặc ở khoảnh khắc này, Khánh Vy diện áo sơ mi mix cùng quần vải ống rộng giản dị.

Trong một lần đi "đu" concert, nữ MC quê Nghệ An lại tươi trẻ và đúng tuổi với quần jeans và áo thun năng động. Mọi phong cách Khánh Vy lựa chọn đều hợp gu nhiều chị em và học cách áp dụng trong cuộc sống.

Ảnh: FBNV