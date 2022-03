Tips làm đẹp của sao Hàn độ tuổi 30

Hàn Quốc đã chiếm được trái tim của nhiều người nhờ K-pop và K-drama và trong lĩnh vực làm đẹp là cơn sốt mang tên K-beauty. Xu hướng này khiến hàng triệu phụ nữ trên giới mong muốn được sở hữu làn da sáng mịn như em bé.

Đặc biệt, những mẹo làm đẹp được chia sẻ bởi một số sao Hàn độ tuổi 30 luôn được công chúng quan tâm.

Bí quyết chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp của Park Bo Young

Park Bo Young nổi tiếng với các vai chính trong phim truyền hình như Oh My Ghost, Strong Girl Bong-soon và Abyss. Sinh năm 1990 nhưng Park Bo Young trông vẫn như ở tuổi thiếu niên với nụ cười hồn nhiên và những nét trẻ trung trên khuôn mặt.

Một trong những bí quyết nổi tiếng của Park Bo Young là giữ cho làn da của mình được dưỡng ẩm và ngậm nước từ trong ra ngoài. Trong một vài cuộc phỏng vấn, nữ diễn viên nói rằng một mẹo đơn giản để có làn da khỏe mạnh là giữ cho cơ thể đủ nước bằng cách uống nước ngay cả trước khi cô không khát.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng uống đủ nước sẽ giúp da khỏe mạnh, rạng rỡ và tươi trẻ. Mặt khác, da mất nước trông khô, sạm, dễ bị rối loạn và xuất hiện các đường nhăn.

Park Bo Young cũng được ca ngợi là có vẻ đẹp tự nhiên khi những bức ảnh thời trẻ của nữ diễn viên xuất hiện trên internet. Vẻ đẹp tự nhiên mà Park Bo Young có được là nhờ thói quen trang điểm tối thiểu. Cô từng tham gia chương trình Running man (một chương trình truyền hình thực tế) mà không trang điểm.

Park Bo Young cho biết cô hầu như không trang điểm. Ngoài ra, cô luôn nhớ làm sạch da mặt của mình đúng cách. Park Bo Young có một cách tuyệt vời để tẩy trang là rửa mặt hai lần.

‘Làm sạch hai lần là một quá trình hai chiều, một cách nhẹ nhàng nhưng hiệu quả để loại bỏ lớp trang điểm và bụi bẩn còn sót lại trên khuôn mặt của bạn’, Park Bo Young nói. Bên cạnh đó, nghỉ ngơi sau trang điểm giúp da tự phục hồi. Nó cho phép da thở và tránh tắc nghẽn lỗ chân lông.

Bí quyết làm đẹp của Park Shin Hye

Ngôi sao Hallyu Park Shin Hye nổi tiếng với các bộ phim truyền hình The Heirs, Pinocchio, Doctors, Memories of the Alhambra và vô số bộ phim khác. Ở Hàn Quốc, Park Shin Hye là một trong những nữ diễn viên bận rộn và thành công nhất trong thế hệ của mình. Nhưng yếu tố khiến cô nổi tiếng nhất chính là nhan sắc.

Ở độ tuổi 30, nữ diễn viên vẫn có thể đảm nhiệm vai diễn độ tuổi thiếu niên. Cô liên tiếp đảm nhận vai học sinh trung học trong The Heirs (2013), Pinocchio (2014-2015),... Park Shin Hye thể hiện một cách hoàn hảo nhân vật trẻ hơn tuổi thật của mình trong tất cả những bộ phim kể trên.

Không ngạc nhiên khi Park Shin Hye được biết đến với tư cách là đại sứ cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm nổi tiếng. Park Shin Hye thừa nhận rằng một trong những phần yêu thích của cô trong quá trình chăm sóc da là đắp mặt nạ trước khi đi ngủ.

Park Shin Hye cũng đảm bảo cung cấp độ ẩm cần thiết cho làn da của mình, đặc biệt là trong hai mùa trái ngược nhau - mùa đông và mùa hè. ‘Đối với những ngày hè nóng bức, tốt nhất bạn nên sử dụng kem dưỡng ẩm dạng nước, một loại kem dưỡng ẩm nhẹ trên da và giúp dưỡng ẩm sâu. Trong khi chất kem đậm đặc phù hợp với mùa đông khi da cần thêm độ ẩm’, Park Shin Hye nói.

Bên cạnh việc chăm sóc da hàng ngày, nữ diễn viên đề cao lối sống lành mạnh để giữ gìn vóc dáng. Về chế độ ăn của mình, cô thường xuyên uống 2 lít nước bí đỏ hoặc nước đậu đỏ. Bí ngô và nước đậu đỏ được cho là có tác dụng giảm sưng tấy trên cơ thể và trên khuôn mặt. Park Shin Hye ngừng ăn sau 6 giờ tối và coi bắp cải như một bữa ăn nhẹ.

Bí quyết làm đẹp của Lee Sung Kyung

Lee Sung Kyung từng tham gia một cuộc thi siêu mẫu vào năm 2008. Đây là bước khởi đầu thuận lợi cho sự nghiệp phim ảnh của cô. Lee Sung Kyung từng xuất hiện trong phim Cheese in the Trap và The Doctors.

Cũng như Park Shin Hye, Lee Sung Kyung đã và đang là đại diện hình ảnh cho nhiều thương hiệu mỹ phẩm tại Hàn Quốc. Cô tin rằng làn da khỏe là làn da đẹp. Cô nói: ‘Da đóng vai trò là nền tảng trong mọi thứ. Vì vậy, ngoài việc làm sạch và dưỡng ẩm thì việc bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời là điều cần thiết’.

Lee Sung Kyung khẳng định kem chống nắng là thứ không thể thiếu. Cô sẽ không dám bước ra khỏi nhà nếu làn da không được bảo vệ.

Một mẹo nhỏ khác từ người mẫu kiêm diễn viên nhằm giữ được khuôn mặt V-line lý tưởng là massage. Bí quyết này có thể đúng vì một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2002 kiểm tra tác dụng và lợi ích của massage mặt cho thấy 59% phụ nữ tham gia cảm thấy tươi trẻ và trẻ hóa trong khi 53% nhận thấy làn da của họ vẫn mềm mại và 50% cảm thấy căng da.

Với tư cách là một người mẫu, Lee Sung Kyung không coi vẻ đẹp cơ thể của mình là điều hiển nhiên. Trong một cuộc phỏng vấn, cô tiết lộ rằng thói quen buổi sáng thường ngày của cô là tập luyện.

