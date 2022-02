Không nên bỏ qua những dấu hiệu này trên móng tay

Trong một thế giới tồn tại quá nhiều loại chất làm móng - acrylic, gel, polygel, bột nhúng - bạn có thể dễ dàng quên mất việc chăm sóc móng tự nhiên của mình.

Hình dáng và cảm giác của móng tay tự nhiên thường có thể là một dấu hiệu cho thấy sức khỏe chung của bạn. Ví dụ, một số biểu hiện trên móng tay có thể chỉ ra sự thiếu hụt vitamin, hoặc tình trạng sức khỏe nghiêm trọng hơn có thể cần đến bác sĩ.

Trong mọi trường hợp, điều quan trọng là phải biết những dấu hiệu nếu bạn nghi ngờ mình có móng tay không khỏe mạnh.

Nguyên nhân khiến móng tay không khỏe mạnh

Theo Dana Stern, một bác sĩ da liễu và chuyên gia về móng (New York), móng tay không khỏe mạnh có thể do một số lý do, chẳng hạn như sử dụng các thành phần có hại trong một số sản phẩm làm móng, như formaldehyde. Cô nói: ‘Chất làm chắc móng có chứa formaldehyde khiến móng trở nên giòn một cách quá mức và có thể dẫn đến chứng nấm móng, hay còn gọi là sự tách lớp’.

Ngoài ra, tiếp xúc quá nhiều với axeton có thể làm móng mất nước đáng kể dẫn đến dễ gãy, bong tróc. Các nguyên nhân khác khiến móng tay không khỏe mạnh bao gồm tổn thương do chấn thương, chẳng hạn như đánh mạnh móng tay hoặc loại bỏ lớp biểu bì. Các khuynh hướng di truyền cũng có thể đóng một vai trò trong sức khỏe của móng tay.

Bác sĩ Stern cho biết: ‘Có một thành phần di truyền khiến móng tay giòn và mối tương quan trực tiếp với sự lão hóa. Móng tay lấy chất dinh dưỡng và oxy từ máu. Tuy nhiên, nếu bạn có khuynh hướng lưu thông ngoại vi kém, móng tay của bạn có thể không nhận được chất dinh dưỡng cần thiết để khỏe mạnh’.

Ngoài ra, việc lạm dụng các sản phẩm nhân tạo như sơn móng tay, gel hoặc acrylic khiến móng tay dễ gãy và mất nước, Michelle Saunders, một nghệ sĩ làm móng nổi tiếng tại New York cho biết: ‘Quá trình lấy và loại bỏ các chất cải tạo móng này cũng có thể loại bỏ các lớp móng tự nhiên của bạn’.

Những dấu hiệu của móng tay không khỏe mạnh

Syreeta Aaron, một nghệ sĩ làm móng chuyên nghiệp (New York ) cho biết: ‘Dấu hiệu cho thấy móng tay của bạn không khỏe mạnh là các đường gờ trên móng tay, móng dễ gãy và đổi màu’. Theo Hiệp hội Da liễu Hoa Kỳ (AAD), sự đổi màu vàng có thể là kết quả của việc sơn móng tay hoặc hút thuốc. Tuy nhiên, móng tay vàng, dày và ngừng phát triển có thể là do bệnh phổi, viêm khớp dạng thấp trong trường hợp nặng.

Nếu bạn nhận thấy sự đổi màu đen xanh, đây có thể là dấu hiệu của nhiễm trùng do vi khuẩn. Tuy nhiên, một vệt đen sẫm trên móng tay có thể là dấu hiệu của bệnh ung thư da. AAD khuyên bạn nên đặt lịch hẹn với bác sĩ da liễu khi nhìn thấy bất kỳ sự đổi màu nào trên móng tay để hiểu đầy đủ về nguyên nhân và cách điều trị phù hợp.

‘Các dấu hiệu dễ nhận thấy khác của móng tay không khỏe mạnh bao gồm rãnh, rỗ và móng tay vón cục. Các rãnh sâu là và vết rỗ trên móng trông giống như bị ai đó cắm tăm vào móng tay của bạn. Các rãnh trên móng tay thường không phải là nguyên nhân đáng lo ngại, nhưng có thể là dấu hiệu cho thấy có điều gì đó đã làm chậm (hoặc ngừng) sự phát triển của móng trong một thời gian’, AAD nói.

Aaron cho biết: ‘Móng tay ngày càng dày hoặc mỏng đi cũng là dấu hiệu cho thấy chúng không được khỏe mạnh. Khi móng tay trở nên quá mỏng, chúng có thể bắt đầu lõm vào giữa và có hình dạng như chiếc thìa, điều này có thể là do thiếu sắt.

Phải làm gì nếu bạn nghi ngờ mình có móng tay không khỏe mạnh?

Saunders khuyến nghị: ‘Móng tay khỏe mạnh có độ bóng tự nhiên và linh hoạt. Chúng đều màu và lớp biểu bì còn nguyên vẹn. Nếu móng tay của bạn bị bong tróc, tốt nhất bạn nên đặt lịch hẹn với bác sĩ da liễu để có ý kiến chuyên môn’.

Để duy trì móng tay khỏe mạnh, Tiến sĩ Stern khuyên bạn nên tạm dừng sử dụng các sản phẩm đã qua chế biến như gel, acrylic và sơn bóng. Nếu bạn không thể, hãy đảm bảo rằng bạn tác động nhẹ nhàng khi loại bỏ các phụ kiện móng tay và tìm kiếm các sản phẩm có thành phần có lợi cho da. Tiến sĩ Stern nói: ‘Hãy tìm những phương pháp điều trị móng có giá trị khoa học thực sự và được bào chế từ các thành phần tự nhiên’.

Các chất bổ sung cần thiết sẽ giúp duy trì vẻ đẹp và sự khỏe mạnh của móng.

Ngoài ra, dưỡng ẩm móng tay bằng dầu biểu bì có thể giúp ích rất nhiều cho bạn. Saunders nói: ‘Móng tay rất ưa dầu dưỡng. Móng tay được hình thành từ protein keratin, vì vậy bạn nên chăm sóc móng nhẹ nhàng như khi bạn chăm sóc tóc’.

Aaron khuyên bạn nên bổ sung đầy đủ vitamin C, biotin, kẽm, sắt và magiê, để đảm bảo móng tay nhận được các chất dinh dưỡng cần thiết duy trì vẻ đẹp và sự khỏe mạnh.

