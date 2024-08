Thói quen trước khi ăn sáng giúp 'tomboy' gây sốt Vbiz Gil Lê có làn da căng đẹp mịn màng

Gil Lê là một ca sĩ, MC luôn được các chương trình tạp kỹ săn đón và được nhiều khán giả yêu mến. Từng là gương mặt VJ quen thuộc của một kênh truyền hình dành cho giới trẻ YanTV cùng với 2 thành viên của nhóm 365 và Isaac.

Cô cũng là MC dẫn dắt nhiều chương trình truyền hình ăn khách khác như X-Factor Vietnam mùa 2, The Look Việt Nam 2017, Dự án số 1 - The debut 2018, Giọng hát Việt nhí 2019, Thiếu niên nói, Siêu tài năng nhí (Super 10),... và dần ghi điểm với khán giả bởi phong cách dẫn dắt gần gũi và nhẹ nhàng cũng như nỗ lực tiến bộ để hoàn thiện vai trò MC.

Ngoài tài năng, Gil Lê còn có vẻ ngoài sáng bừng sân khấu và thu hút mọi ánh nhìn của đồng nghiệp lẫn khán giả. Để có sắc vóc như vậy, cô đã chăm sóc da như thế nào?

Theo Gil Lê, muốn da đẹp, cơ thể cần nước. Vì vậy, cô uống nước trong mọi trường hợp. Mỗi ngày Gil Lê uống 2 lít nước.

Trước khi ăn sáng, Gil Lê uống 1-2 ly, từng ngụm nhỏ để thanh lọc cơ thể. Trong ngày, Gil tiếp tục bổ sung nước để da đủ ẩm.

Ngoài ra, Gil Lê rất hạn chế sử dụng mỹ phẩm. Nếu phải ra ngoài, Gil chỉ dùng chút kem che khuyết điểm. Gil trang điểm rất nhẹ khi đi diễn, chủ yếu tập trung vào đôi mắt để tạo điểm nhấn cho gương mặt.

Không chỉ vậy, từ năm 23 tuổi, thấy da mặt nổi nhiều tàn nhang, Gil Lê mới biết tia cực tím có hại thế nào. Từ đó, Gil Lê bắt đầu dùng kem chống nắng hàng ngày.

Mỗi tuần 2 lần, Gil Lê sẽ dùng sản phẩm chăm sóc dành riêng cho mắt và kết quả rất tốt. Nhờ chăm sóc kỹ càng nên mỗi lần xuất hiện, nữ MC đều gây ấn tượng.

