4 việc chăm làm mỗi sáng giúp da căng mịn, ngừa nếp nhăn

1. Uống nước lọc

Cốc nước lọc đầu tiên trong ngày, sau khi thức dậy, có tác dụng đánh thức cơ thể, bổ sung độ ẩm cần thiết sau một đêm, thúc đẩy nhu động ruột, hỗ trợ đào thải cặn bã tích tụ trong cơ thể ra bên ngoài trơn tru, hiệu quả. Không uống nước khi thức dậy có thể dẫn đến mất nước, ảnh hưởng đến độ đàn hồi của da, làm chậm quá trình trao đổi chất và tăng tích tụ độc tố trong cơ thể.

Tiến sĩ Emily Leeming, nhà khoa học tại King's College London, tác giả cuốn sách về dinh dưỡng Genius Gut - nhấn mạnh rằng thói quen uống nước khi thức dậy là cách miễn phí và dễ dàng để cải thiện sức khỏe tổng quan, trong đó có làn da. "Tôi khuyên bạn nên để một bình nước và một cốc nước bên cạnh giường, hoặc làm bất cứ mẹo nào để đảm bảo bạn sẽ uống nước trước và sau khi đánh răng", chuyên gia Leeming nói.

Duy trì đủ nước giúp đào thải độc tố, giữ cho da căng mọng và hỗ trợ tái tạo tế bào, giúp duy trì vẻ ngoài trẻ trung.

2. Dưỡng ẩm

Dưỡng ẩm thông qua serum, kem dưỡng là bước quan trọng trong quy trình chăm sóc da ban ngày mà nhiều người thường lơ là. Bước này giúp bổ sung độ ẩm đã mất vào buổi tối và khóa ẩm suốt cả ngày. Độ ẩm là một trong những yếu tố bảo vệ da, tạo điều kiện lý tưởng để da phát triển khỏe mạnh, tự tái tạo tổn thương hiệu quả. Buổi sáng, nên sử dụng kem dưỡng ẩm có kết cấu nhẹ hơn so với sản phẩm dưỡng ẩm ban đêm để không gây bí da.

3. Bổ sung vitamin C

Theo Mindbodygreen, vitamin C có khả năng thúc đẩy sản xuất nguyên bào sợi 3, phục hồi DNA collagen bị tổn thương và điều chỉnh quá trình tổng hợp collagen. Hầu hết các chuyên gia da liễu đều khuyên nên thoa kem dưỡng, serum chứa vitamin C vào buổi sáng, trước khi dùng kem chống nắng. Cách này giúp tăng cường khả năng bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

Ngoài cách bổ sung vitamin C thông qua mỹ phẩm, thói quen ăn bữa sáng giàu chất chống oxy hóa này cũng hỗ trợ tăng sinh collagen từ bên trong, bảo vệ tế bào khỏe mạnh, giảm tác hại của các gốc tự do gây ra cho làn da. Các món giàu vitamin C dễ thêm vào bữa sáng như trái cây họ cam quýt, ổi, quả mọng, rau màu xanh sẫm như cải kale, spinach, súp lơ...

Bữa sáng giàu vitamin C từ các loại rau quả tươi cùng với thói quen chăm sóc da chứa thành phần chống oxy hóa giúp tăng khả năng chống nắng cho da, hạn chế tác hại từ tia UV khiến da nhanh hao hụt collagen.

4. Thoa kem chống nắng

Tiếp xúc với ánh nắng mặt trời là nguyên nhân hàng đầu gây lão hóa cũng như đẩy nhanh tốc độ xuất hiện nếp nhăn, xỉn màu da, mất độ đàn hồi. Thiết lập thói quen thoa kem chống nắng càng sớm càng hạn chế tác hại của tia UV gây ra cho làn da. Các chuyên gia khuyến khích sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF 30 trở lên mỗi ngày, ngay cả trong mùa đông và kể cả khi phần lớn thời gian công việc của bạn diễn ra trong nhà.