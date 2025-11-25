Thói quen ăn uống giúp Shin Min Ah trẻ mãi không già

Shin Min Ah là gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam qua các phim Tình yêu bất diệt, Cuộc đời ngọt đắng, Điệu cha cha cha làng biển... Ảnh: tvN

Theo Kbizoom, Shin Min Ah ưu tiên các món ăn giàu chất chống oxy hóa như trái mọng, cam quýt, cà chua, bơ và rau lá xanh. Cô tin những thực phẩm giàu vitamin C, E và polyphenol có khả năng bảo vệ làn da khỏi tác hại của gốc tự do, đồng thời giảm viêm và hỗ trợ tái tạo tế bào. Nữ diễn viên hạn chế tối đa đồ chiên rán và đường tinh luyện để giữ chỉ số đường huyết ổn định, từ đó giảm nguy cơ lão hóa sớm và mụn.

Shin Min Ah trong phim Bạn gái tôi là cáo chín đuôi (2010).

Bữa sáng của Shin Min Ah thường có sữa chua Hy Lạp, granola ít đường và trái cây tươi. Ban ngày, cô uống nhiều nước, thêm trà thảo mộc hoặc nước ép rau củ để thanh lọc cơ thể. Khi cần giữ dáng cho vai diễn, nữ diễn viên tuân thủ khẩu phần giàu đạm nạc như cá hồi, ức gà, đậu... kết hợp tinh bột nguyên cám và chất béo tốt từ hạt, oliu và quả bơ.

Đặc biệt, Shin Min Ah có thói quen ăn chậm, nhai kỹ để cảm nhận hương vị. Cô cho biết điều này giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn, tránh ăn quá mức và tăng hiệu quả chuyển hóa. Nhờ duy trì chế độ ăn cân bằng, tinh giản, chú trọng tự nhiên thay vì kiêng khem khắc nghiệt, Shin Min Ah giữ được vóc dáng mềm mại cùng làn da trong trẻo, bí quyết khiến cô luôn tràn đầy sức sống trên màn ảnh.

Ở tuổi 41, Shin Min Ah vẫn giữ được nhan sắc ngọt ngào, trẻ trung.

Shin Min Ah sinh năm 1984 là nữ diễn viên, người mẫu nổi tiếng Hàn Quốc, được mệnh danh "mỹ nhân không tuổi" nhờ vẻ đẹp dịu dàng và sự nghiệp diễn xuất bền bỉ. Cô công khai hẹn hò tài tử Kim Woo Bin từ năm 2015 sau khi cả hai hợp tác quảng cáo. Tình yêu của họ càng được ngưỡng mộ khi Shin Min Ah đã sát cánh bên Kim Woo Bin suốt thời gian anh chống chọi với bệnh ung thư năm 2017. Cặp sao sẽ tổ chức đám cưới riêng tư vào ngày 20/12 tại Seoul, đánh dấu cột mốc sau 10 năm gắn bó.