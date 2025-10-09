Thoa kem collagen có giúp da hết nếp nhăn không?

Shereene Idriss, 42 tuổi, là bác sĩ da liễu, chủ một phòng khám da liễu có tiếng tại New York. Cô nhiều năm được tạp chí The New York Times bình chọn là Super Doctors Rising Star. Chuyên gia người Mỹ cho biết vài năm trở lại đây các sản phẩm dưỡng da chứa collagen trở nên phổ biến và được nhiều người lựa chọn với mục tiêu giúp làn da sắc chắc, trẻ trung hơn. Tuy nhiên, bác sĩ Shereene nhận định điều này không đem lại hiệu quả. Cô giải thích: "Các phân tử collagen quá lớn để thẩm thấu vào da, nghĩa là bôi một lọ kem collagen sẽ không làm mờ nếp nhăn hay phục hồi được độ săn chắc".

Tiến sĩ Shereene Idriss

Thay vì kỳ vọng quá nhiều vào các sản phẩm chứa collagen, bác sĩ Shereene khuyên nên tập trung vào các hoạt chất có khả năng kích thích da tự sản sinh collagen, đây mới chính là yếu tố chìa khóa giúp ngừa nếp nhăn cùng các dấu hiệu lão hóa da theo thời gian. Dưới đây là ba hợp chất được bác sĩ Shereene đánh giá cao về hiệu quả kích thích tăng sinh collagen.

1. Collagen peptide

Tiến sĩ giải thích rằng collagen không dễ hấp thụ vào da nhưng collagen peptide thì khác. Đây là loại collagen thủy phân có kích thước phân tử siêu nhỏ, nhờ đó dễ hấp thụ và phát huy công dụng hơn. "Nó sẽ không đem lại kết quả ngay lập tức nhưng có thể tạo ra những cú hích nhẹ vào làn da của bạn, giúp da cải thiện dần dần", bác sĩ nói.

2. Retinol

Bác sĩ người Mỹ nhận định retinol là một trong những thành phần hiệu quả và đã được nghiên cứu kỹ lưỡng cho mục tiêu ngừa lão hóa da. Retinol hoạt động như một chất làm bong lớp tế bào chết trên bề mặt da, giúp loại bỏ các tế bào cũ và thúc đẩy sự hình thành tế bào mới. Quá trình này làm sáng da, mờ các đốm nâu, tàn nhang, làm đều màu da.

Bác sĩ lưu ý rằng không phải tất cả các sản phẩm retinol đều như nhau. Một số chứa retinol nguyên chất, trong khi số khác sử dụng các dẫn xuất nhẹ nhàng hơn như retinol propionate nên tốt nhất hãy tham khảo ý kiến chuyên gia để tối ưu về hiệu quả, đảm bảo an toàn cho da.

Retinol là dẫn xuất của vitamin A, có khả năng kích thích tái tạo tế bào da mới, giảm chảy xệ, lão hóa, mang đến làn da săn chắc, mịn màng hơn.

3. Coenzyme Q10

Coenzyme Q10 cũng được bác sĩ Shereene đánh giá cao nhờ tác dụng kích thích elastin, mang lại lợi ích chống oxy hóa và hỗ trợ sức khỏe tổng thể của làn da. Sản phẩm có thể được sử dụng vào buổi sáng và tối, kết hợp cùng serum retinol để tăng cường hiệu quả chống lão hóa, làm mờ nếp nhăn.

Chuyên gia da liễu người Mỹ nói thêm rằng, không có thành phần nào xóa được nếp nhăn sau một đêm. Ngoài các hợp chất nói trên, cô khuyến khích chú trọng khâu dưỡng ẩm, chống nắng hàng ngày và tăng cường các chất chống oxy hóa thông qua ăn uống để làn da khỏe mạnh, trẻ hóa da từ trong ra ngoài.