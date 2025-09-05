4 thói quen khiến phụ nữ trung niên khó giảm cân, thêm tích mỡ

Ngay cả những thói quen lành mạnh từng hiệu quả, như tập thể dục thường xuyên và ăn uống điều độ cũng có thể trở nên kém tác dụng, không còn mang lại kết quả như trước. Theo Tiến sĩ Pamela Tambini - Giám đốc Y khoa tại Southeast Detox: "Phụ nữ trên 40 tuổi phải đối mặt với những thách thức đặc thù trong việc quản lý cân nặng. Những thay đổi nội tiết tố giai đoạn tiền mãn kinh và mãn kinh, kết hợp với sự suy giảm tự nhiên khối lượng cơ, đồng nghĩa với việc cơ thể bạn đốt cháy ít calo hơn khi nghỉ ngơi. Nếu không điều chỉnh chế độ ăn uống và tập luyện, ngay cả những thói quen ăn uống quá mức dù nhỏ cũng có thể dẫn đến tăng cân dai dẳng".

Bỏ qua việc rèn luyện sức mạnh

Chuyên gia cho biết ở độ tuổi tứ tuần, cơ thể phụ nữ bắt đầu có sự hao hụt cơ bắp, nếu không tập luyện sức mạnh, cơ thể sẽ mất đi khối lượng cơ bắp, giảm tốc độ trao đổi chất. "Việc duy trì cơ bắp không chỉ hỗ trợ đốt cháy calo mà còn cải thiện tư thế, sức khỏe xương và thành phần cơ thể tổng thể", Tambini nói. Cô gợi ý kết hợp cardio cùng các bài tập kháng lực, nâng tạ vài lần mỗi tuần có thể tạo ra sự khác biệt đáng kể.

Tập luyện kháng lực giúp xây dựng cơ bắp, hạn chế hao hụt khối lượng cơ và cải thiện trao đổi chất, nhờ đó kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Thiếu hụt protein

Lượng protein cơ thể cần hàng ngày sẽ tăng lên theo tuổi tác để duy trì cơ bắp và hỗ trợ phục hồi. Nhiều phụ nữ không hấp thụ đủ chất dinh dưỡng đa lượng này, làm trầm trọng thêm tình trạng mất cơ và làm chậm quá trình trao đổi chất.

"Lượng protein nạp vào thấp làm tăng cảm giác thèm ăn và khiến việc duy trì khối lượng cơ nạc trở nên khó khăn hơn", tiến sĩ Tambini lưu ý. Chuyên gia gợi ý bổ sung các thực phẩm giàu protein vào mỗi bữa ăn - như trứng, sữa chua Hy Lạp, thịt nạc, cá, các loại đậu hoặc sinh tố protein - để duy trì quá trình trao đổi chất ở mức cao và kiểm soát cơn đói, cơn thèm ăn.

Lơ là chất lượng giấc ngủ

Thiếu ngủ và căng thẳng mãn tính có thể phá hỏng kế hoạch kiểm soát cân nặng của bạn ngay cả khi có chế độ ăn uống và kế hoạch tập luyện tốt nhất. Tiến sĩ Tambini giải thích: "Thiếu ngủ và căng thẳng cao độ làm rối loạn hormone gây đói, tăng cảm giác thèm ăn và làm tăng đột biến cortisol, từ đó kích thích tích trữ mỡ - đặc biệt là vùng bụng". Chuyên gia khuyến cáo ngủ đủ 7–9 tiếng mỗi ngày, tập thiền hoặc hít thở sâu, và thực hiện các thói quen giảm căng thẳng hàng ngày, đem lại tác dụng điều hòa hormone và ngăn ngừa tích mỡ vùng bụng.

Chất lượng giấc ngủ kém và mức độ căng thẳng của cơ thể liên quan mật thiết đến việc kiểm soát cân nặng.

Đánh giá thấp calo có trong đồ uống

Các loại đồ uống như rượu vang, cocktail, cà phê và nước ép trái cây đều chứa lượng calo cùng lượng đường khá cao và dễ làm mọi người mất "cảnh giác". Chuyên gia cho biết khi quá trình trao đổi chất chậm hơn - tình trạng dễ gặp phải ở phụ nữ trung niên - lượng calo dư thừa cũng dễ tích tụ thành mỡ hơn. "Rượu và đồ uống có đường không chỉ góp phần làm tăng cân mà còn gây rối loạn giấc ngủ và hormone", tiến sĩ Tambini nói. Chuyên gia khuyên nên theo dõi lượng calo ở đồ uống và ưu tiên những thức uống ít calo, ít đường, tốt cho sức khỏe như nước lọc, trà thảo mộc hoặc cà phê đen.