Sơn Tùng MTP bỗng nữ tính chưa từng thấy, đẹp hay xấu?

Thứ Hai, ngày 21/05/2018 10:09 AM (GMT+7)

Chuyên gia make up Ngân Thị nhận xét: "Với tone make up ánh hồng tàn nhang sai quy tắc, khiến Tùng giống như thanh niên đang bị viêm xoang dị ứng.

Sơn Tùng trở thành "sửu nhi" với lối trang điểm tàn nhang.

Sau khi ra bản hit Chạy ngay đi với mức view kỷ lục, Sơn Tùng đã có dịp trình diễn ca khút hát live trong một sự kiện gần đây. Tuy nhiên, điều đáng chú ý nhất lại là phong cách trang điểm chẳng giống ai. Sơn Tùng nổi tiếng mặc độc - dị ngay cả đến phong cách trang điểm dành cho nam giới anh cũng muốn làm người tiên phong. Bởi, từ trước tới nay, trang điểm tàn nhang mới được lòng hội con gái.

Lý do khiến Sơn Tùng trang điểm chưa chuẩn với phong cách make up tàn nhang, chuyên gia Ngân Thị lý giải: "Với tone make up ánh hồng tàn nhang sai quy tắc, khiến Tùng giống như thanh niên đang bị viêm xoang dị ứng. Thực ra, kiểu tàn nhang và má hồng vị trí đó thì đúng, mà do bạn make up kết hợp vùng sáng tối không sâu nên gây ra cảm giác như Tùng say rượu cho người nhìn".

Trang điểm tàn nhang ấn tượng của mẫu Việt khi chụp hình cho tạp chí.

Ngân Thị nói thêm về nguồn gốc của trang điểm tàn nhang. Từ trước tới nay, tàn nhang vốn bị coi là một loại khuyết điểm trên da đồng thời cũng là nguyên nhân khiến nhiều người cảm thấy tự ti về diện mạo của mình. Tuy nhiên, dưới con mắt của nhiều nhà làm thời trang thì những đốm tàn nhang tưởng chừng xấu xí đó lại ẩn chứa một vẻ đẹp riêng vô cùng cuốn hút và đặc biệt. Và chúng đã chính thức trở thành một xu hướng "hot" khi những nhà mốt như Adam Selman, Preen, Milly.. đồng loạt lăng xê trên sàn diễn Xuân Hè 2015.

Trong khi nhiều cô nàng ra sức che giấu những đốm tàn nhang thì trong nhiều show thời trang, các chuyên gia trang điểm lại tỉ mỉ chấm từng nốt tàn nhang giả lên khuôn mặt của người mẫu.

Những lưu ý khi trang điểm theo mốt tàn nhang:

- Chọn kem nền có chất kem nhẹ, mỏng giúp dễ dàng cân đối với tông màu da của bạn.

- Với phấn má có tông màu lạnh sẽ đẹp nhất trên làn da tàn nhang, chúng làm tương phản và tôn lên vẻ khỏe khoắn, nghịch ngợm của tàn nhang trên mặt.

- Cuối cùng với son môi, để thoa son màu sáng cho những trường hợp này, đầu tiên bạn cần tô viền môi bằng chì kẻ có cùng màu với màu son, sau đó thoa nhẹ son lên trên.

Nhìn chung, sự mạnh dạn của Sơn Tùng có lẽ sẽ trở thành xu hướng trang điểm cho nhiều anh chàng hiện đại. Bởi theo số đông người hâm mộ nhận định, Sơn Tùng "cứ lăng xê cái gì là cái đó trở thành xu hướng".

Biến những điều tưởng chừng là xấu xí trở nên đặc biệt và cuốn hút hơn.

Trang điểm tàn nhang từng tạo nên cơn sốt làm đẹp cho các tín đồ trên khắp thế giới.