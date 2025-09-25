Thức uống giúp mỹ nhân TVB Lê Tư lão hóa ngược

Mỹ nhân TVB Lê Tư khoe vóc dáng thon gọn, nhan sắc trẻ trung ở tuổi 54. Ảnh: Instagram gigilai_official

Lê Tư nhiều lần tiết lộ cô duy trì thói quen uống nước nấu từ hạt ý dĩ để giữ gương mặt thanh thoát trước khi lên hình. Theo mỹ nhân 54 tuổi, loại nước này giúp cô giảm tình trạng sưng phù, hạn chế tích nước, giữ đường nét gương mặt rõ ràng và làn da mịn màng. Đây cũng là "vũ khí" của Lê Tư để có vóc dáng thon gọn và cơ thể lão hóa chậm.

Trong y học cổ truyền, ý dĩ được coi là ngũ cốc kiêm dược liệu, vị ngọt, tính mát, có tác dụng lợi thủy, tiêu phù, kiện tỳ, thường dùng để giảm phù nề, tiểu ít. Y học hiện đại cũng ghi nhận hạt ý dĩ chứa polysaccharide, axit béo thiết yếu và các hợp chất chống oxy hóa, có khả năng kháng viêm, điều hòa miễn dịch, hỗ trợ da khỏe mạnh.

Hạt ý dĩ có thể nấu thành nước uống hoặc thêm hạt sen, táo đỏ làm chè dưỡng nhan.

Cơ chế giúp gương mặt bớt sưng được giải thích là nhờ tác dụng lợi tiểu nhẹ, hỗ trợ đào thải phần nước dư thừa trong cơ thể. Một số nghiên cứu còn cho thấy chiết xuất ý dĩ góp phần bảo vệ da và làm chậm quá trình lão hóa.

Theo chuyên gia, ý dĩ có thể dùng như thực phẩm, thức uống bổ trợ để lợi tiểu, giảm phù, làm đẹp da, nhưng không phải "thần dược". Uống quá nhiều có thể gây mất cân bằng cơ thể. Người mang thai, cho con bú, mắc bệnh gan thận hoặc có cơ địa hàn lạnh nên thận trọng và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng.

Lê Tư duy trì nhan sắc không tuổi nhờ lối sống khoa học. Ảnh: Instagram gigilai_official

Lê Tư, tên thật Lê Thiên Trân, sinh năm 1971, là một trong những mỹ nhân hàng đầu của TVB thập niên 1990. Cô ghi dấu ấn qua nhiều vai diễn kinh điển, đặc biệt là Triệu Mẫn trong Ỷ Thiên Đồ Long Ký. Dù đã bước qua tuổi 54, Lê Tư vẫn giữ được gương mặt trẻ trung, làn da căng mịn và vóc dáng thon thả. Sau khi rời showbiz để chăm sóc gia đình và điều hành doanh nghiệp y tế, cô vẫn duy trì hình ảnh sang trọng, tươi tắn. Nhan sắc không tuổi của Lê Tư trở thành hình mẫu cho lối sống cân bằng và chăm sóc bản thân khoa học.