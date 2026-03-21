Sắc vóc nóng bỏng của hai mỹ nhân phim 'Đảo hải tặc' gây sốt toàn cầu

Sau thời gian dài chờ đợi, series One Piece phiên bản live-action trở lại với mùa 2, nhanh chóng tạo hiệu ứng mạnh trên toàn cầu.

Bên cạnh diễn biến mới, hai mỹ nhân đảm nhận vai Nami và Nico Robin trở thành tâm điểm nhờ ngoại hình nổi bật và sức hút màn ảnh.

Trong đó, Emily Rudd tiếp tục ghi dấu ấn với vai Nami – hoa tiêu của băng Mũ Rơm. Nhân vật này vốn nổi tiếng thông minh, sắc sảo nhưng mang nhiều tổn thương trong quá khứ.

Trên màn ảnh, nữ diễn viên sinh năm 1993 được khen ngợi khi tái hiện trọn vẹn cá tính mạnh mẽ của Nami, từ thần thái đến cảm xúc.

Không chỉ gây ấn tượng về diễn xuất, Emily Rudd còn sở hữu ngoại hình quyến rũ, nóng bỏng được nhận xét “xé truyện bước ra”.

Đôi mắt xanh, gương mặt sắc nét cùng vóc dáng khỏe khoắn giúp cô trở thành lựa chọn phù hợp cho vai diễn.

Dù cao 1,63 m, không quá nổi bật về chiều cao, nhưng thần thái tự tin và phong cách linh hoạt vẫn giúp cô chiếm trọn cảm tình khán giả.

Lợi thế của Emily còn đến từ nền tảng thể lực tốt. Từng tập luyện taekwondo và nhiều bộ môn vận động từ nhỏ, cô dễ dàng thực hiện các cảnh hành động, góp phần làm nổi bật hình ảnh một Nami nhanh nhẹn, dứt khoát.

Trước khi đến với One Piece, Emily Rudd từng xuất hiện trong một số dự án như Fear Street, Moonshot… nhưng chưa tạo được dấu ấn lớn. Phải đến khi đảm nhận vai Nami, tên tuổi của cô mới thực sự bứt phá, thu hút hàng triệu người theo dõi trên mạng xã hội.

Nếu Nami giữ vững sức hút từ mùa đầu, thì sự xuất hiện của Lera Abova trong vai Nico Robin lại trở thành điểm nhấn mới của mùa 2.

Nhân vật Nico Robin hay còn được biết đến với biệt danh Miss All Sunday vốn là một trong những “bóng hồng” được yêu thích nhất của nguyên tác. Trên màn ảnh, Lera Abova gây ấn tượng với vẻ đẹp sắc lạnh, bí ẩn cùng phong thái cuốn hút.

Sinh năm 1992, mang hai dòng máu Nga – Đức, Lera Abova có tuổi thơ nhiều biến động khi chuyển từ Siberia sang Đức sinh sống từ năm 13 tuổi. Những khó khăn ban đầu không khiến cô chùn bước, ngược lại giúp cô trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn.

Bước ngoặt đến vào năm 2016 khi cô được nhiếp ảnh gia nổi tiếng David Sims phát hiện và đưa vào làng mốt. Chỉ trong thời gian ngắn, Lera nhanh chóng xuất hiện trong nhiều chiến dịch quảng cáo lớn, trước khi lấn sân sang diễn xuất với các dự án như Anna hay phiên bản Đức của Pitch Perfect.

Với One Piece mùa 2, màn thể hiện của Lera Abova được đánh giá cao nhờ khả năng truyền tải trọn vẹn nét phức tạp của Nico Robin vừa lạnh lùng, khó đoán, vừa ẩn chứa nhiều tổn thương. Chính điều này giúp cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả.