Sắc vóc của người đẹp "Transformer" có 23 triệu người theo dõi trên MXH

Cuộc tranh luận xoay quanh chiếc váy ren

Trên trang cá nhân sở hữu hơn 23 triệu người theo dõi, Megan Fox đã đăng tải loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc cô tham dự bữa tiệc hậu Oscar. Những bức hình này nhanh chóng thu hút hàng triệu lượt tương tác cùng vô số bình luận khen ngợi vóc dáng thon gọn của nữ diễn viên sau khi sinh con. Trong loạt ảnh, cô diện chiếc váy lụa đen thuộc thương hiệu thời trang "Fleur du Mal", kết hợp cùng áo ngực ren lộ rõ ở phần cổ. Nữ minh tinh hoàn thiện phong cách cá nhân bằng tất lưới cao ngang đùi, dây đeo tất, vòng cổ pha lê, kính râm cùng đôi giày cao gót đế xuồng.

Trang phục của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Một bộ phận khán giả nhận xét thiết kế này quá hở hang, mang tính phô diễn hình thể. Không ít người đánh giá bộ váy mang phong cách nội y hoàn toàn không phù hợp tính chất sang trọng của sự kiện. Một vài bình luận còn cho rằng nữ diễn viên đang cố gắng gây chú ý quá mức nhằm cạnh tranh nhan sắc với các ngôi sao trẻ tuổi hơn như Sydney Sweeney. Có người thẳng thắn bày tỏ cô không cần thiết phải mặc như vậy để trở nên nổi bật.

Trang phục gây tranh cãi của Megan Fox. IGNV.

Ngược lại, rất nhiều người hâm mộ đã lên tiếng bênh vực Megan Fox. Họ đánh giá cao sự tự tin cùng cá tính thời trang mạnh mẽ của cô. Một ý kiến nhận được nhiều sự đồng tình khẳng định rằng nếu có thân hình đẹp như vậy, họ cũng sẽ ăn mặc tương tự. Người này cho biết thêm hầu hết người nổi tiếng đều khoác lên mình những món đồ mà người bình thường hiếm khi dám mặc ra đường. Sự xuất hiện lộng lẫy này diễn ra ngay sau khi cô khoe vóc dáng rực lửa sau lần sinh nở thứ tư, đồng thời làm dấy lên một số đồn đoán về việc can thiệp thẩm mỹ.

Áp lực ngoại hình của một ngôi sao Hollywood

Trước những nghi vấn lạm dụng dao kéo lan truyền, Megan Fox từng nhiều lần lên tiếng phủ nhận. Cô khẳng định bản thân chưa từng trải qua các ca phẫu thuật lớn trên khuôn mặt như nâng mũi hay độn cằm. Dù vậy, nữ diễn viên cởi mở thừa nhận có sử dụng một số biện pháp thẩm mỹ không xâm lấn như tiêm botox hay chăm sóc da chuyên sâu. Cô chia sẻ áp lực duy trì ngoại hình hoàn hảo tại Hollywood là vô cùng lớn đối với phụ nữ. Việc công chúng cùng truyền thông liên tục soi xét vẻ ngoài khiến nhiều nghệ sĩ phải đối mặt với hàng loạt suy đoán thiếu căn cứ. Người đẹp sinh năm 1986 nhấn mạnh việc quyết định can thiệp thẩm mỹ hay không là quyền cá nhân tự do, không nên bị phán xét khắt khe.

Megan Fox nổi tiếng toàn cầu qua vai diễn Mikaela Banes trong bom tấn "Transformers" cùng phần tiếp theo "Transformers Revenge of the Fallen". Nhờ nhan sắc quyến rũ vạn người mê, cô nhanh chóng trở thành biểu tượng sắc đẹp, liên tục xuất hiện trên trang bìa của các tạp chí danh tiếng như "Maxim", "Rolling Stone" hay "FHM".

Mặc dù vậy, nữ diễn viên thừa nhận việc bị gắn mác biểu tượng gợi cảm mang lại vô vàn áp lực. Sau ánh hào quang rực rỡ của thương hiệu "Transformers", hình ảnh quyến rũ của cô bị truyền thông khai thác triệt để. Điều này khiến khán giả đôi khi chỉ tập trung vào ngoại hình thay vì công nhận năng lực diễn xuất thực thụ. Môi trường cạnh tranh khốc liệt đòi hỏi người nghệ sĩ phải không ngừng chứng minh tài năng. Do đó, cô dần học cách cân bằng giữa công việc cùng cuộc sống cá nhân, ưu tiên lựa chọn những dự án phim ảnh phù hợp định hướng riêng.

Hiện tại, Megan Fox đang tận hưởng cuộc sống làm mẹ của 4 người con. Cô có 3 con chung với chồng cũ Brian Austin Green cùng 1 cô con gái nhỏ với rapper Machine Gun Kelly vừa chào đời năm 2025. Nữ minh tinh khẳng định việc chăm sóc gia đình chính là ưu tiên hàng đầu ở thời điểm hiện tại. Dù là một ngôi sao nổi tiếng, cô vẫn luôn cố gắng dành trọn vẹn thời gian bên các con, mang đến cho chúng một môi trường sống bình yên nhất có thể.