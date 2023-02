Sắc vóc của 2 nàng mẫu Tây ở Việt Nam nhiều năm, gây tiếc nuối vì không thể đi thi hoa hậu

1. Emma Lê

Trong phim "Chị chị em em 2", ngoài 2 nữ diễn viên chính là Minh Hằng, Ngọc Trinh thì dàn diễn viên phụ xinh đẹp cũng gây chú ý không kém. Trong đó, ấn tượng nhất là Emma Lê, thủ vai Lucie Huệ, thuộc hội phản diện, đối đầu với "cô Ba Trà" Minh Hằng. Không chỉ thế, cô nàng này còn thường xuyên đấu khẩu, liên tục thốt ra những lời cạnh khóe sâu cay khiến Ba Trà phải cứng họng. Trước đó, Emma Lê cũng từng đối đầu với Minh Hằng trong bộ phim "Mẹ ác ma, cha thiên sứ" do Vũ Ngọc Đãng làm đạo diễn.

Emma Lê đóng vai Lucie Huệ - đối thủ của "cô Ba Trà" Minh Hằng phim "Chị chị em em 2".

Nói về Emma Lê, cô sinh năm 2000, tên đầy đủ là Emma Maria Fernandez Lê, bố là người Tây Ban Nha, mẹ là diễn viên người Việt - Lê Hóa. Cô tiếp xúc sớm với nghệ thuật. Ngay từ năm 3 tuổi, cô đã được mời tham gia diễn xuất phim "Tuyết nhiệt đới". Emma Lê nhận được nhiều lời khen ngợi của các đàn anh, đàn chị trong showbiz. Lương Mạnh Hải, Tăng Thanh Hà nhận xét, con gái Lê Hóa có một gương mặt xinh đẹp, vô cùng ăn ảnh.

Hiện tại cô đang là người mẫu được nhiều nhãn hàng săn đón và tham gia diễn xuất trong một số MV của Sơn Tùng MTP, Soobin Hoàng Sơn. Năm 2022, Emma Lê được đề cử ở hạng mục Ngôi sao mới trong hệ thống giải thưởng Ngôi sao của năm.

Mang vẻ đẹp lai Tây cuốn hút, Emma Lê hiện đang là người mẫu được nhiều nhãn hàng mời chụp ảnh quảng cáo.

Nhờ sở hữu vẻ đẹp lai Tây ấn tượng, Emma Lê được nhiều khán giả khuyên nên đi thi hoa hậu. Cô cũng thừa nhận, bản thân mình là một fan sắc đẹp và đã theo dõi rất nhiều các cuộc thi nhan sắc. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, cô chưa thể đi thi vì chưa có quốc tịch Việt Nam, cô chỉ có quốc tịch Tây Ban Nha.

"Ai cũng nói tôi đi thi sẽ có cơ hội cao, toả sáng trên sân khấu hoặc kiểu gì cũng có giải, vào top này nọ nhưng tôi thấy thi hoa hậu là một chuyện hệ trọng, cần suy nghĩ kỹ càng trước khi quyết định tham gia", con gái diễn viên Lê Hóa nói.

Nhiều người khuyên Emma Lê đi thi hoa hậu nhưng người đẹp vẫn đang gặp khó khăn trong quá trình làm thủ tục xin quốc tịch Việt Nam.

2. Andrea Aybar

Andrea Aybar hay còn được biết đến với cái tên An Tây. Cô sinh năm 1995, là người Tây Ban Nha, sống tại Việt Nam nhiều năm. Cô là nữ diễn viên, người mẫu được nhiều người biết đến trên mạng xã hội. Tính tới nay, cô đã có 14 năm hoạt động nghệ thuật. Ở ngoài đời, An Tây sở hữu chiều cao 1m75 cùng số đo 3 vòng 82-60-90 (cm).

Andrea Aybar là người Tây Ban Nha chính gốc nhưng sống ở Việt Nam từ năm 2 tuổi.

Mới đây, trên kênh "Cuộc sống muôn nơi", An Tây đã tiết lộ với nữ diễn viên Ngọc Lan rằng, bản thân cô có ước mơ xin quốc tịch Việt Nam để đi thi hoa hậu. Một phần do có cả bố và mẹ đều là người Tây Ban Nha nên cô gặp khá nhiều khó khăn dù không ít lần cố gắng xin quốc tịch Việt Nam. "Em không có dòng máu Việt Nam dù hiện giờ em cũng không khác gì người Việt Nam nhưng hơi khó nên thôi, em không đi thi hoa hậu được", An Tây bộc bạch.

Người đẹp bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể thi hoa hậu vì khó có thể xin được quốc tịch Việt Nam.

