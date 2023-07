Phụ nữ tuổi trung niên dễ béo, vậy nên làm gì?

Duy trì sự trao đổi chất lành mạnh là một phần quan trọng của việc giảm cân. Tuy nhiên, thật không may, có nhiều yếu tố có thể làm chậm quá trình trao đổi chất của bạn, bao gồm cả tuổi tác. Khi chúng ta già đi, quá trình trao đổi chất của chúng ta thường bắt đầu suy giảm một cách tự nhiên. Vì lý do này, điều đặc biệt quan trọng là phải thực hiện các bước để giữ nó càng nhanh càng tốt nếu mục tiêu của bạn là giảm cân. May mắn thay, ngoài việc bổ sung các loại thực phẩm tăng cường trao đổi chất vào chế độ ăn uống của bạn, còn có một thói quen đặc biệt vào buổi sáng mà các chuyên gia khuyên bạn nên thực hiện đó là: rèn luyện sức mạnh.

Làm thế nào đào tạo sức mạnh có thể thúc đẩy sự trao đổi chất

Mặc dù một buổi sáng thư giãn, lười biếng có thể tốt cho tâm hồn, nhưng thức dậy và vận động mỗi sáng là một trong những điều tốt nhất bạn có thể làm cho cơ thể của mình — đặc biệt nếu bạn muốn tăng cường trao đổi chất và giảm cân. Các chuyên gia đồng ý rằng việc kết hợp rèn luyện sức mạnh, đặc biệt, vào thói quen buổi sáng của bạn là một cách tuyệt vời để tăng tỷ lệ trao đổi chất của bạn.

Một trong những thói quen buổi sáng giúp tăng cường trao đổi chất tốt nhất cho phụ nữ trên 40 tuổi là tham gia hoạt động thể chất thường xuyên, đặc biệt là các bài tập rèn luyện sức mạnh hoặc sức đề kháng. Việc rèn luyện sức mạnh bao gồm tập luyện với tạ, dây kháng lực hoặc sử dụng trọng lượng cơ thể để xây dựng cơ bắp và tăng sức mạnh."

Tập luyện sức mạnh đặc biệt hiệu quả trong việc tăng cường trao đổi chất vì cơ thể bạn làm việc chăm chỉ hơn để sửa chữa và xây dựng lại các cơ bị phá vỡ trong quá trình tập luyện. Điều đó có nghĩa là bạn vẫn sẽ đốt cháy calo sau khi tập luyện kết thúc, nhờ một quá trình được gọi là tổng hợp protein cơ bắp. Sabat nói: “Trên thực tế, mô cơ hoạt động trao đổi chất nhiều hơn mô mỡ, nghĩa là nó đốt cháy nhiều calo hơn khi nghỉ ngơi.

Khi chúng ta già đi, quá trình trao đổi chất của chúng ta có xu hướng chậm lại một cách tự nhiên. Điều này có thể dẫn đến giảm khối lượng cơ và tăng mỡ trong cơ thể, khiến việc duy trì cân nặng khỏe mạnh trở nên khó khăn hơn. Tập luyện sức mạnh có thể chống lại những tác động này bằng cách tăng khối lượng cơ bắp, từ đó giúp thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

Nhưng thậm chí còn có nhiều lợi ích hơn khi tập luyện sức mạnh buổi sáng ngoài việc tăng lượng calo đốt cháy trong suốt cả ngày. Tập luyện sức mạnh thường xuyên cũng giúp duy trì mật độ xương, điều này đặc biệt quan trọng đối với phụ nữ trên 40 tuổi có nguy cơ mắc bệnh loãng xương. Những ưu điểm khác bao gồm sức mạnh, sự cân bằng, khả năng vận động tốt hơn và ngăn ngừa mất cơ do tuổi tác, có thể giúp cơ thể bạn duy trì sự độc lập về chức năng.

Nói chung, có rất nhiều lý do để tìm cách đưa một buổi tập luyện nhanh vào thói quen của bạn mỗi sáng.

Nguồn: https://vietnamdaily.trithuccuocsong.vn/doi-song-24h/phu-nu-tuoi-trung-nien-de-beo-vay-nen-lam-gi-179944.html