H'Hen Niê đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 và là mỹ nhân Việt Nam đạt thành tích cao lịch sử tại đấu trường nhan sắc quốc tế - top 5 Miss Universe 2018. Một trong những đặc điểm đã thành thương hiệu của H'Hen Niê khi đăng quang là kiểu tóc tém với phần mái được vuốt cao, giúp gương mặt sáng, sắc nét hơn. Đây cũng chính là điểm nhấn, giúp cô gái Ê Đê thu hút sự chú ý ngay từ những ngày đầu dự thi Hoa hậu Hoàn vũ.

Khoảng gần cuối năm 2019, chân dài sinh năm 1992 cho biết cô muốn thử sức với những hình ảnh khác nhau, thay vì duy trì sự rập khuôn, một màu nên bắt đầu nuôi tóc dài. Thời gian đầu mới chuyển sang tóc dài, người đẹp Tây Nguyên vấp phải nhiều ý khen chê: "Ai cũng bảo tớ để tóc dài này nhìn già. Đúng vậy, tớ cũng thấy tớ già dần đều nhưng mà do... bữa gặp chị Hoàng My, tớ hỏi làm sao được trẻ, xinh đẹp như chị, chị bảo em càng lớn càng khám phá ra làm thế nào để mình luôn trẻ. Nghe xong đúng là mọi thứ có thể thay đổi bởi chính bản thân mình từ cách ăn uống, lối sống, cách chăm sóc bản thân, dưỡng da... Bắt đầu lên kế hoạch và theo kế hoạch nào".

Mái tóc ngắn góp phần giúp H'Hen Niê tỏa sáng tại đấu trường nhan sắc năm 2017.

Những năm gần đây, H’Hen Niê trung thành với mái tóc dài. Tùy vào mỗi sự kiện cô tham gia, có lúc người đẹp xõa tóc thẳng tự nhiên, có lúc uốn xoăn sóng bồng bềnh gợi cảm, có lúc chọn kiểu tóc búi cao sát da dầu, khoe trọn các đường nét sắc sảo trên gương mặt.

Nhiều tuần qua, H'Hen Niê chủ yếu ở nhà dưỡng thai thay vì tham gia hoạt động showbiz, cộng đồng như trước. Mỗi ngày, cô chú trọng ngủ đủ giấc. Người đẹp còn thường đọc sách, mở nhạc cho con nghe. Suốt thai kỳ, cô tăng gần 10 kg, còn em bé được 3,1 kg. Theo lời khuyên của bác sĩ, để quá trình sinh nở diễn ra thuận lợi, H'Hen Niê đi bộ trong khuôn viên chung cư, mỗi ngày khoảng 30 phút hoặc tập các bài gym nhẹ nhàng. Vợ chồng cô hiện đếm từng ngày được gặp em bé đầu lòng.

Sắc vóc H'Hen Niê sát ngày sinh nở.

H'Hen Niê, 33 tuổi, đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, sau đó thi Miss Universe 2018, vào top 5 chung cuộc. Cô từng được chuyên trang nhan sắc Missosology trao danh hiệu Timeless Beauty (Nhan sắc vượt thời gian) vào năm 2019. Mỹ nhân đảm nhận vai trò huấn luyện viên The Next Face Vietnam mùa đầu tiên, làm giám khảo Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022. H'Hen Niê còn tham gia phim ảnh, có dự án đầu tay với vai đả nữ trong 578: Phát đạn của kẻ điên.

Chồng hoa hậu tên đầy đủ Nguyễn Tuấn Khôi, hơn cô ba tuổi, là nhiếp ảnh gia kiêm đạo diễn. H'Hen Niê - Tuấn Khôi quen nhau từ giữa năm 2018 nhưng giấu kín chuyện tình cảm. Cả hai trải qua nhiều lần hợp tan trước khi quyết định về chung nhà. Hôm 14/2, họ đăng ký kết hôn sau 7 năm hẹn hò. Giữa tháng 3, nàng hậu hé lộ đám cưới tại Đắk Lắk nhưng không nói rõ ngày tổ chức hôn lễ.

Vợ chồng H’Hen Niê trong chuyến công tác Đài Loan hồi tháng 6.