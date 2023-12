Nữ tỷ phú cao 1m80, tuổi 34 vẫn hừng hực sức sống, là "người hấp dẫn nhất năm 2023"?

Mới đây, Taylor Swift được tạp chí People bình chọn vào top 25 người hấp dẫn nhất năm 2023. Được biết, danh sách này được sắp xếp ngẫu nhiên, không có số thứ tự. Tuy nhiên, Taylor là nữ nghệ sĩ đầu tiên có bài viết riêng công bố danh hiệu trên trang online của People. Trong bài viết này, People dự đoán, Taylor sẽ tiếp tục khuấy đảo châu Á và châu Âu vào năm sau, tài sản của cô cũng sẽ tăng nhanh với chuỗi lưu diễn tỷ USD - The Eras Tour.

Ngoài ra, Taylor Swift còn góp mặt trong danh sách những người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2023 do Forbes công bố vào đầu tháng 12. Tính đến hiện tại, The Eras Tour của Taylor Swift đã góp phần tạo ra 5,7 tỷ USD cho nền kinh tế Mỹ. Đây được coi là cú vươn mình đắt giá của nữ nghệ sĩ.

Taylor Swift được bình chọn vào danh sách 25 người hấp dẫn nhất năm 2023.

Đồng thời, cô tiếp tục tranh giải 6 hạng mục tại Grammy 2024. Nữ nghệ sĩ đã phá kỷ lục khi nhận được nhiều đề cử "Ca khúc của năm" nhất lịch sử với Anti-Hero (7 lần), vượt qua Paul McCartney và Lionel Richie. Các đề cử còn lại là Album của năm (Midnights), Ghi âm của năm (Anti-Hero), Album nhạc pop xuất sắc (Midnights), Ca khúc nhạc pop nhóm/song ca xuất sắc (Karma bản remix cùng Ice Spice), Đơn ca nhạc pop xuất sắc (Anti-Hero).

Với đề cử Album của năm, Taylor đang có cơ hội phá kỷ lục vì trước đó, cô đã từng đạt ba tượng vàng ở hạng mục này, thành tích ngang bằng với Frank Sinatra, Paul Simon và Stevie Wonder.

Năm 2023 được coi là một năm bùng nổ với Taylor Swift khi The Era Tour đã giúp cô thu về khoảng 2,2 tỷ USD doanh thu bán vé ở Bắc Mỹ, đưa cô vào hàng ngôi sao tỷ USD của Hollywood, nối gót Jay-Z (2,5 tỷ USD) hay Rihanna (1,4 tỷ USD). Taylor Swift vẫn đang lên như diều gặp gió với bộ phim The Eras Tour Movie, thu được 200 triệu USD toàn cầu chỉ sau 3 tuần công chiếu, phá kỷ lục của bom tấn Spider-Man: No Way Home.

Ở tuổi 34, Taylor Swift vẫn giữ được vẻ đẹp căng tràn sức sống cùng thân hình nóng bỏng. Dù không quá quan tâm vấn đề cân nặng, nhưng cô vẫn áp dụng lối sinh hoạt lành mạnh, đặc biệt là chế độ ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng và tập luyện đều đặn.

Taylor Swift ngày càng xinh đẹp, nóng bỏng ở tuổi 34.

Cánh paparazzi thường xuyên chụp được những khoảnh khắc Taylor sải bước trên phố sau những giờ tập luyện trong phòng gym. Cô cũng là một trong số ít những ngôi sao dành ra nhiều giờ đồng hồ tại phòng tập mỗi ngày. Taylor tiết lộ: “Các bạn có biết vì sao tôi luôn cố gắng tập luyện không? Vì tôi rất thích ăn. Tôi không thể sống mà không thưởng thức đồ ăn ngon được. Đó không phải là lí do tốt để tôi siêng năng tập luyện hay sao?”.

Taylor có thói quen uống nhiều nước. Thậm chí, có những ngày, cô còn uống từ 3 - 4 lít nước để giúp thanh lọc cơ thể, đào thải những độc tố ra ngoài, đồng thời làm cho da dẻ mịn màng, căng bóng, khỏe từ bên trong. Vào mùa đông, cô thích tự vào bếp chuẩn bị những món ăn cho gia đình. Món ăn mà cô thích nhất là bánh mì bí ngô, súp gà và mì ống.

