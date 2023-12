Người phụ nữ này U45 vẫn là "tượng đài sắc đẹp" xứ Hàn, hoàn hảo từ mặt đến dáng

Mới đây, hình ảnh mới của Han Ga In khi xuất hiện tại một sự kiện thu hút sự chú ý của công chúng. Với mái tóc ngắn, Han Ga In được khen trẻ trung, xinh đẹp và làn da trắng mịn, căng bóng, không tỳ vết, chẳng kém gì các cô gái đôi mươi. Thậm chí, nhiều người còn không tin hiện tại, người đẹp đã 41 tuổi. Trong một số hình ảnh chụp góc nghiêng, cô còn khiến dân tình trầm trồ vì nét đẹp hoàn hảo cùng sống mũi cao, thẳng.

Những khoảnh khắc mới của Han Ga In còn nhanh chóng lên cả top tìm kiếm trên cổng thông tin Naver.

Han Ga In sinh năm 1982, được mệnh danh là "biểu tượng sắc đẹp" Hàn Quốc nhờ đường nét gương mặt quá đỗi hoàn hảo. Đặc biệt, tỷ lệ trên gương mặt của cô được đánh giá là đúng chuẩn. Trong một chương trình phim tài liệu Bí mật của Tỉ lệ vàng do đài EBS công bố, Han Ga In là mỹ nhân có gương mặt hoàn hảo nhất trong giới nghệ sĩ nữ tại Hàn Quốc. Theo kết quả tính toán từ phần mềm PhiMatrix do chuyên gia Gary Meisner nghiên cứu và phát triển cho thấy sự hài hòa giữa môi dưới - môi trên, mắt, lông mày cùng sống mũi cao thẳng tắp có sự cân xứng với gò má của cô.

Hiện tại, dù đã làm mẹ 2 con nhưng mỗi khi xuất hiện trước công chúng, Han Ga In đều trở thành tâm điểm thu hút mọi ánh nhìn nhờ ngoại hình vô cùng nổi bật.

Lấy chồng từ năm 24 tuổi, Han Ga In dần rút lui khỏi giới giải trí và dành hầu hết thời gian để chăm sóc cho gia đình. Cô cũng tự mình chăm sóc cho 2 con trong suốt 3 năm đầu đời với mong muốn mối quan hệ mẹ con gắn bó hơn. Trong một giai đoạn dài, vòng tròn sinh hoạt của Han Ga In chỉ xoay quanh con cái và công việc nội trợ, từ việc đưa con đến lớp mẫu giáo, phụ đạo, đi siêu thị mua sắm... Nhưng không vì thế mà người đẹp quên chăm sóc bản thân.

Trong chế độ ăn hàng ngày, rau xanh, trái cây tươi là 2 thứ gần như không thể thiếu đối với Han Ga In. Cô chế biến những món ăn thanh đạm, ít gia vị, giàu chất dinh dưỡng cho cả gia đình. Chồng Han Ga In từng tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn, cả nhà anh đều thích ăn thịt, bữa nào cũng phải có món này, nhất là bố của anh. Nhưng khi Han Ga In về làm dâu, cô luôn mua những cuốn sách dạy nấu ăn và tuyên truyền lợi ích của việc ăn chay cho gia đình.

Sau khi đưa các con đi học, Han Ga In cũng dành thời gian cho bản thân bằng cách tự tập luyện yoga tại nhà. Thi thoảng, cô còn chạy bộ ở quanh khu vực mà mình sinh sống, tiện thể đi siêu thị mua sắm như một cách giúp cho cơ thể được vận động, giảm khả năng tích tụ mỡ thừa.

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]