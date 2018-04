"Nữ thần yoga" Hồng Kông tiết lộ quy tắc vàng để đẹp như gái 18

Thứ Năm, ngày 19/04/2018 00:30 AM (GMT+7)

Nghê Thần Hi có làn da căng mịn như em bé cùng dáng vóc gợi cảm.

Cô giáo yoga xinh đẹp nhất Hồng Kông - Elva Ni

Nghê Thần Hi (tên tiếng Anh là Elva Ni, sinh năm 1987) là một diễn viên, người mẫu kiêm người dẫn chương trình, giáo viên dạy yoga cực kỳ nổi tiếng ở Hồng Kông. Khi mới 18 tuổi, cô đã đoạt giải Hoa hậu Trung Quốc tại Toronto, đồng thời ẵm luôn giải Người đẹp Tài năng và Thí sinh có hình thể đẹp nhất. Thần Hi từng có thời gian làm MC truyền hình cho Toronto New Times TV, được gặp gỡ nhiều người nổi tiếng, trong đó có siêu sao bóng đá David Beckam.

Tuy gia nhập làng giải trí và có được chỗ đứng nhất định nhưng Thần Hi không tìm được niềm vui trong công việc. Cô tìm đến yoga như một phương pháp giúp suy nghĩ tích cực hơn và sau đó cảm thấy thực sự hứng thú. Vài năm gần đây, Thần Hi dành nhiều thời gian cho việc chia sẻ mẹo làm đẹp, hướng dẫn tập yoga trên mạng xã hội, thu hút lượng lớn người theo dõi. Cô sở hữu gần 600.000 fan trên instagram.

Thần Hi thực hiện 5 nguyên tắc làm đẹp mỗi ngày

Do bận rộn với các lịch quay quảng cáo hoặc lên lớp dạy yoga nhưng Nghê Thần Hi vẫn lưu ý thực hiện đầy đủ 4 nguyên tắc làm đẹp sau:

Ăn nhiều bữa nhỏ trong ngày

Thần Hi ăn từ 5-6 bữa mỗi ngày. Các bữa ăn nhỏ đều gồm rau xanh, hoa quả vì chúng giúp duy trì cân nặng hiệu quả. Sau mỗi tiết lên lớp, cô đều nạp năng lượng bằng một bữa ăn.

Không ăn kiêng, giảm đồ ngọt

Dù thực phẩm chính của Thần Hi là rau xanh, hoa quả nhưng cô vẫn ăn cân bằng với lượng thịt, cá, trứng... Tuy nhiên, Thần Hi ăn chay 5 ngày/ tuần. Khi bị căng thẳng hoặc đau bụng kinh, Nghê Thần Hi thường thích ăn đồ ngọt nhưng chúng chính là kẻ thù lớn với cơ thể cô. Do đó, người đẹp bỏ ăn đường vì ăn ngọt nhiều dễ dẫn đến tình trạng thừa cân, phù nề.

Tập thể thao để giảm căng thẳng

Thần Hi nói: "Dù bận, tôi vẫn tập yoga, đi bộ đường dài và đánh Muay Thái… Tôi sẽ chọn một trong những môn thể thao mình yêu thích nhất, điều này khiến tôi cảm thấy hạnh phúc." Cô thường rủ thêm bạn bè tập cùng để có thể giám sát, đốc thúc nhau và có thêm động lực rèn luyện.

Người đẹp thường đi bộ đường trường. Cô cho biết, nếu không có lớp dạy yoga, cô sẽ chạy bộ, đi bộ hoặc leo núi để thư giãn.

Mát-xa giúp da mặt săn chắc

Bước 1: Nhẹ nhàng ấn vào hai bên thái dương sau đó hít thở đều, xoa nhẹ trong 3 giây

Bước 2: Nhấn vào vị trí gần ở hai bên cánh mũi và hít thở trong 3 giây

Bước 3: Nhấn vị trí dưới hai lỗ mũi gần đường nhân trung rồi hít thở đều, xoa nhẹ 3 vòng

Bước 4: Cuối cùng là bấm vào vị trí cằm, giữ nhẹ trong 3 giây

Thần Hi có được dáng vóc hoàn hảo nhờ tập yoga và ăn khoa học