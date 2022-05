"Tiên nữ Hollywood" tuổi 51 vẫn quyến rũ ngất ngây, bảo sao fan nam "gục ngã"

Jennifer Connelly gây ấn tượng bởi gương mặt xinh đẹp, đậm chất cổ điển và vô cùng quý phái.

Jennifer Connelly sinh năm 1970, được mệnh danh là "nữ thần Hollywood" nhờ sở hữu gương mặt đẹp kiểu cổ điển man mác buồn, đôi mắt sâu hun hút cùng sống mũi dọc dừa thon gọn. Chẳng những vậy, cô còn chinh phục trái tim khán giả bởi lối diễn xuất tự nhiên, chân thực, dễ dàng hóa thân vào những nhân vật có nội tâm đầy mâu thuẫn và phức tạp bằng ánh mắt và vẻ đẹp lạnh lùng. Một trong những bộ phim kinh điển nhất mà Jennifer Connelly từng tham gia diễn xuất phải kể đến Once upon a Time in America.

Trước khi gắn bó với sự nghiệp diễn xuất, Jennifer đã là người mẫu nhí quen thuộc trên truyền hình nước Mỹ, nổi tiếng từ năm 10 tuổi.

Ngoài kỹ năng diễn xuất thì ngôn ngữ hình thể (body language) của cô cũng được đánh giá rất cao. Sự gợi cảm, thành thục cũng như những đường nét trên cơ thể của Jennifer Connelly đều vô cùng mê hoặc, dễ dàng hớp hồn phái mạnh ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Chính vì thế, những phân cảnh nóng bỏng của nữ diễn viên luôn đem đến cảm giác khác lạ cho người xem.

Ngoài khả năng diễn xuất chân thực, ngôn ngữ hình thể của Jennifer được đánh giá trong các bộ phim, chính vì thế, cô rất tự tin thực hiện những phân cảnh nóng bỏng.

Hiện tại, đã bước sang độ tuổi 52 nhưng Jennifer Connnelly vẫn nhận được rất nhiều lời khen ngợi vì nhan sắc trẻ trung đáng kinh ngạc. Được biết Jennifer là tín đồ của ăn chay trường nhiều năm trước khi sinh con gái đầu lòng.

Thực tế, khoa học đã chứng minh, việc ăn chay chẳng những cung cấp nhiều dưỡng chất cho cơ thể mà còn giúp cho vóc dáng và làn da được cải thiện đáng kể. Nhất là đối với những người ăn chay trường, họ sẽ không uống sữa cũng như ăn trứng mà bổ sung một lượng lớn trái cây và rau củ quả tươi, đem lại hiệu quả bất ngờ trong việc giảm mỡ và thúc đẩy quá trình trao đổi chất, đồng thời hạn chế các loại hormone gây mụn trứng cá.

Trong thời điểm mang thai con gái Kai, Jennifer Connelly đã từ bỏ việc ăn chay vì thèm ăn bánh mì kẹp thịt gà tây. Tuy nhiên, để làn da tránh bị lão hóa, cô sẽ uống rượu vang đỏ, kết hợp tập luyện thể thao nghiêm ngặt. Cô kết thân với bộ môn yoga và pilates để giúp cơ thể thêm dẻo dai, săn chắc. Ngoài ra, Jennifer rất thích chạy, đi bộ đường dài. Thậm chí, cô còn tự tin chia sẻ rằng, cô thấy mình có khả năng chạy liên tục mười dặm mà không cảm thấy mệt mỏi.

Bước sang độ tuổi 52, nữ diễn viên vẫn "gây mê" bởi vóc dáng thon gọn khó tin.

