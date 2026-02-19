Khoảnh khắc hài hước của Phương Nga - Bình An

Ngày Mùng 1 Tết Bính Ngọ, diễn viên Bình An chia sẻ khoảnh khắc hài hước bên Á hậu Phương Nga khi cả hai về quê của nam diễn viên ở Phú Thọ để ăn Tết. Trong những bức ảnh được chia sẻ, Bình An bế Phương Nga lên để cô hái mướp.

Bình An và vợ cũng vào vườn hái rau, đu đủ. Kết hôn năm 2022, Phương Nga và Bình An vẫn tận hưởng cuộc sống thảnh thơi, chưa có con. Trên mạng xã hội, cả hai thường đăng tải nội dung hài hước, truyền tải năng lượng tích cực tới khán giả.

Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh cùng chồng và con gái đi chúc Tết trong ngày đầu năm mới. Người đẹp diện áo dài hồng có kiểu dáng hiện đại, trang nhã.

Hoa hậu H'Hen Niê đón năm mới bên nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi và con gái đầu lòng. Gia đình hoa hậu mặc trang phục tông màu vàng.

Dịp Tết Nguyên Đán, con gái Harley của H'Hen Niê vừa tròn 5 tháng tuổi.

Hoa hậu Ngọc Hân cùng chồng con mặc áo dài đi du xuân trong ngày đầu năm.

Đây là cái Tết đầu tiên của bé Pi, tên ở nhà của con trai Ngọc Hân. Cô sinh con tháng 8/2025.

Á hậu Hoàng My mặc áo dài nhiều lớp khi đi chơi ngày đầu năm mới.

Sau khi chia tay bạn trai Việt kiều Áo, Hoàng My đưa con gái về quê ăn Tết. Sau đổ vỡ tình cảm, người đẹp tự chữa lành bằng hành trình nuôi con.

Hoa hậu Lương Thùy Linh mặc áo dài cùng bố mẹ và em trai đi chúc Tết.

Hoa hậu Hà Trúc Linh mặc áo dài vàng, hội ngộ họ hàng trong ngày đầu năm mới Bính Ngọ. Trúc Linh nói cô yêu thích Tết Nguyên đán và mong muốn giới trẻ gìn giữ những nét văn hóa truyền thống.

Hoa hậu Kỳ Duyên, Thiên Ân mặc áo dài đôi đi du xuân cùng cún cưng trong ngày đầu năm.

Hoa hậu Tiểu Vy và mẹ mặc áo dài đôi màu hồng khi đi chúc Tết.

Hoa hậu Bảo Ngọc mặc áo dài đi lễ chùa ngày đầu năm. Cô đang tích cực chuẩn bị cho hành trình chinh phục chiếc vương miện Hoa hậu Thế giới 2026.

Á hậu Hương Ly, Quỳnh Châu khoe ảnh bên chồng trong ngày đầu năm mới. Tết năm nay ý nghĩa hơn với Quỳnh Châu khi cô sắp chào đón con đầu lòng.

Vợ chồng Hoa hậu Lê Âu Ngân Anh mặc áo dài xanh ton-sur-ton đi du xuân.