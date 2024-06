Những cách điều trị mụn trứng cá do nấm

Mụn trứng cá có thể do nhiều yếu tố như căng thẳng, nấm, mụn trứng cá, tẩy da chết do sử dụng sản phẩm mới, gàu, v.v. Mụn do nấm là một trong những loại mụn phổ biến nhất và chủ yếu gặp ở những người có làn da hỗn hợp và da dầu. kiểu. Nguyên nhân là do sự phát triển quá mức của nấm Malassezia sinh sôi xung quanh nang lông. Bạn cũng có thể nhận ra điều đó bằng cách quan sát kết cấu da của mình. Càng có nhiều kết cấu và gập ghềnh thì càng có nhiều khả năng bị nấm. Ngay cả khi bạn có nhiều gàu do nấm, nó cũng có thể dẫn đến mụn trứng cá.

Dầu cây chè

Dầu cây trà có đặc tính chống nấm và chống viêm tuyệt vời. Bạn có thể thêm vài giọt tinh dầu tràm trà vào nước hoa hồng và sử dụng nó như một loại xịt khoáng cho da mặt suốt cả ngày. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm vài giọt nó vào gel lô hội thương mại và sử dụng nó như một phương pháp điều trị tại chỗ hoặc mặt nạ ngủ.

Cây phỉ

Witch hazel có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn giúp trị mụn trứng cá. Bạn có thể sử dụng nó như một loại toner hoặc chính thức. Ngoài ra, bạn có thể đông lạnh nó thành đá viên và chà lên da mặt trước khi đi ngủ.

Dầu gội Ketoconazol

Dầu gội trị gàu có chứa ketoconazole cũng giúp trị mụn trứng cá do nấm. Bạn chỉ cần thoa một lớp mỏng lên da mặt hoặc bất cứ nơi nào có vết sưng tấy hoặc mụn trứng cá và giữ nguyên trong 20 phút. Rửa sạch và dưỡng ẩm. Làm điều này 4 đến 5 lần một tuần cho đến khi làn da của bạn sạch hơn.

Tinh dâu bạc hà

Tinh dầu bạc hà có đặc tính chống viêm và chống nấm, giúp trị mụn trứng cá do nấm cũng như vi khuẩn. Bạn có thể thêm vài giọt tinh dầu bạc hà vào gel lô hội và sử dụng nó như mặt nạ ngủ. Bạn cũng có thể thêm vài giọt vào kem dưỡng ban đêm thông thường hoặc bất kỳ loại kem dưỡng ẩm nào bạn sử dụng.

Húng quế

Húng thánh là một phương thuốc Ayurvedic cho mụn trứng cá và nó có tác dụng tốt nhất. Tất cả những gì bạn cần làm là tạo hỗn hợp sệt bằng lá húng quế và một ít nước rồi dùng làm mặt nạ 30 phút, 3 đến 4 lần một tuần. Ngoài ra, bạn cũng có thể thoa nước ép húng quế lên da mặt như một phương pháp điều trị tại chỗ trước khi đi ngủ.

Gừng

Gừng khi sử dụng đúng cách có thể giúp chống lại mụn trứng cá do nấm tận gốc. Nó có đặc tính chống viêm và kháng khuẩn. Đơn giản chỉ cần thêm một ít nước gừng vào bột gạo và sử dụng nó như một mặt nạ đắp mặt trong 20 phút. Sử dụng cách này 2 đến 3 lần một tuần để có kết quả tốt nhất. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm vài giọt tinh dầu gừng vào kem dưỡng ẩm thông thường.

Giấm táo

Giấm táo là một chất chống nấm tự nhiên và nó cũng giúp cân bằng độ pH và giải độc cho da. Đơn giản chỉ cần thêm một thìa giấm táo vào nửa cốc nước hoa hồng hoặc nước lọc. Sử dụng nó như một loại toner hoặc một loại xịt khoáng cho mặt.

Quế

Quế khi sử dụng đúng cách có thể giúp chống lại mụn trứng cá. Nó có lợi ích chống viêm và kháng khuẩn. Bạn có thể thêm vài giọt tinh dầu quế vào kem dưỡng ẩm thông thường và sử dụng. Ngoài ra, bạn cũng có thể thêm một chút quế vào 3 đến 4 thìa gel lô hội và sử dụng nó như một loại kem dưỡng ẩm hoặc mặt nạ ngủ.

Tỏi

Tỏi khi sử dụng đúng cách có thể giúp chống lại mụn trứng cá và kết cấu da. Bạn có thể thêm vài giọt nước ép tỏi tươi vào nửa cốc nước hoa hồng và sử dụng nó như một loại xịt khoáng cho da mặt.

Sả

Sả chanh có tác dụng chống vi khuẩn tuyệt vời và giữ cho làn da của bạn sạch sẽ và thông thoáng. Bạn có thể pha một ít trà sả bằng cách đun sôi sả và nước. Lọc nó và sử dụng nó như một loại xịt khoáng cho da mặt suốt cả ngày. Bạn cũng có thể thêm vài giọt tinh dầu sả vào kem dưỡng ẩm thông thường.

