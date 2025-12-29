Nhan sắc phá vỡ mọi chuẩn mực của biểu tượng điện ảnh vừa qua đời

Sinh ngày 28/9/1934 tại Paris, Brigitte Bardot từ lâu đã trở thành biểu tượng và nhân vật có sức ảnh hưởng sâu rộng, truyền cảm hứng cho nhiều thế hệ nghệ sĩ. Bà làm thay đổi quan niệm về thời trang và cái đẹp, khẳng định hình ảnh người phụ nữ tự do.

Trong Thế chiến II, khi Paris bị quân Đức chiếm đóng, Bardot dành phần lớn thời gian ở nhà, say mê khiêu vũ. Mẹ bà sớm nhận ra năng khiếu và cho con gái theo học ballet từ năm bảy tuổi. Bardot từng được giáo viên Nhạc viện Paris đánh giá là học sinh xuất sắc, giành nhiều giải thưởng.

Ở tuổi 15, Bardot bắt đầu cảm thấy cuộc sống ngột ngạt. Một người bạn thuyết phục bà chụp ảnh trang bìa tạp chí Elle và loạt ảnh ấy lập tức gây chấn động. Giữa lúc thời trang bảo thủ với tóc ngắn, áo may đo chuẩn mực, Bardot xuất hiện với mái tóc xõa tự nhiên, thân hình săn chắc của vũ công ballet. Bà nhanh chóng trở thành hiện thân của phong cách “jeune fille” - trẻ trung, phóng khoáng, gợi cảm và là gương mặt trang bìa nổi tiếng nhất Paris khi mới 16 tuổi.

Thường được so sánh với Marilyn Monroe, Bardot sở hữu sức hấp dẫn khác biệt. Nếu Monroe là vẻ gợi cảm được xây dựng theo chuẩn Hollywood, thì Bardot mang nét “cool” rất châu Âu: tự nhiên, phóng khoáng, đôi khi bất cần.

Sự nữ tính của bà hiện hữu một cách bản năng. Chính điều đó khiến Bardot trở thành hình mẫu khó sao chép, nhưng có sức lan tỏa mạnh mẽ.

Ảnh hưởng thẩm mỹ của Bardot thể hiện rõ qua mái tóc vàng bồng rối, phần mái mỏng che ánh nhìn, đường kẻ mắt mèo đậm. Những chi tiết từng bị xem là quá táo bạo dần trở thành xu hướng phổ biến. Đến nay, phong cách trang điểm mắt mèo, môi tự nhiên, hay kiểu tóc Bardot vẫn xuất hiện trong thời trang đương đại.

Bardot góp phần đưa bikini từng bị cấm hoặc coi là phản cảm trở thành biểu tượng giải phóng cơ thể phụ nữ.

Bước sang thập niên 1960, Bardot giới thiệu kiểu cổ áo trễ vai táo bạo, về sau được gọi là “cổ Bardot”, dần được xã hội chấp nhận và trở thành biểu tượng gợi cảm kinh điển.

Ngay cả những món đồ tưởng chừng giản dị như áo kẻ thủy thủ, giày ballet đế bệt hay váy boho cũng gắn liền với hình ảnh của bà.

Trong thập niên 1970, Bardot gắn liền với phong cách “bohochic”, ưa chuộng váy móc len, họa tiết hoa và tinh thần phóng khoáng. Ảnh hưởng của bà với thời trang tiếp tục được các nhà thiết kế đương đại khai thác và tái hiện.

Thời trang với Bardot không phải công cụ tạo hình ảnh, mà là cách thể hiện sự tự do nội tại.

Brigitte Bardot là một trong những phụ nữ được chụp ảnh nhiều nhất thế giới, từ khoảnh khắc đời thường đến những giây phút thân mật do bạn bè ghi lại. Một người từng nhận xét: “Chỉ cần bấm máy và bà ấy lập tức tỏa sáng trên phim".

Vẻ đẹp ấy tiếp tục truyền cảm hứng cho nghệ thuật đương đại. Họa sĩ Pháp JP. Simon ra mắt bộ sưu tập Pop Art khai thác ánh nhìn đặc trưng của Bardot, trong khi thương hiệu Thụy Điển Desenio giới thiệu loạt tranh đen trắng tri ân minh tinh.

Trong hơn 40 bộ phim, Bardot nhiều lần chứng minh bà không chỉ là mỹ nhân gợi cảm. Chính nhan sắc quá nổi trội lại trở thành cái bóng lớn che lấp khả năng diễn xuất. Bardot từng thừa nhận bà có rất ít cơ hội được “diễn thật sự”, phần lớn vai diễn xoay quanh hình thể và sự quyến rũ.

Nhà văn Françoise Sagan từng nhận xét về minh tinh: “Bà là ngôi sao lớn nhất nước Pháp, nhưng đồng thời lại là sự phủ định hoàn toàn của khái niệm ‘ngôi sao’. Năm 1954, phụ nữ được kỳ vọng phải đoan trang, bà thì không. Năm 1973, phụ nữ được mong đợi phải phóng túng, bà cũng không và đến nay vẫn không. Bardot không bận tâm đến những chuẩn mực đó".

Năm 1973, khi mới 39 tuổi và đang ở đỉnh cao danh tiếng, Bardot bất ngờ rời bỏ màn bạc. Quyết định này gây ngạc nhiên nhưng cũng khắc họa rõ con người bà - không để nhan sắc hay hào quang định đoạt cuộc đời. Hình ảnh Bardot từ đó chuyển thành người phụ nữ dành trọn tâm huyết cho việc bảo vệ động vật.

Hình ảnh Bardot những năm cuối đời trở nên phức tạp hơn bởi những phát ngôn gây tranh cãi. Điều này khiến di sản của bà mất đi. Nhìn lại nhan sắc Brigitte Bardot trong bối cảnh lịch sử, khó phủ nhận bà là người đã mở ra cách nhìn mới về phụ nữ khi đẹp theo cách của mình, sống theo bản năng và không chịu khuất phục trước chuẩn mực áp đặt.

Ảnh: Getty.