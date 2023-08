Nhan sắc "đỉnh cao" nhất từ trước đến nay của Thùy Tiên "gây sốt" sóng truyền hình

Mới đây, khoảnh khắc xuất hiện tại một chương trình truyền hình của Thùy Tiên bất ngờ được nhiều khán giả chia sẻ lại. Loạt biểu cảm cũng như thần thái của Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 nhanh chóng "gây bão" trên mạng xã hội. Cô diện thiết kế đầm 2 dây khéo léo khoe xương quai xanh, bờ vai mảnh mai và làn da trắng sứ. Dù chụp ở nhiều góc khác nhau nhưng Thùy Tiên vẫn gây ấn tượng bởi đường nét hài hòa, cuốn hút cùng nụ cười ngọt ngào, tươi tắn.

Gương mặt "không góc chết" của Thùy Tiên nhanh chóng "gây bão" MXH.

Kể từ sau khi đăng quang ngôi vị Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021, nhan sắc của Thùy Tiên được đánh giá cao và ngày càng thăng hạng. Nhờ ngoại hình nổi bật, Thùy Tiên trở thành cái tên được nhiều nhãn hàng, thương hiệu cao cấp săn đón.

Câu nói tâm đắc nhất của Thùy Tiên là ''Healthy is the new sexy''.

Là người của công chúng nên Thùy Tiên rất chú ý đến việc giữ dáng. Cô cho rằng, vẻ đẹp của một người phụ nữ không chỉ ở ngoại hình, mà là cơ thể khỏe khoắn và tinh thần tích cực. Đối với Thùy Tiên, không nên hiểu từ "gợi cảm" theo bề nổi là hình thể gợi cảm, ba vòng nở nang, mà là vẻ đẹp khỏe khoắn từ bên trong.

Hình ảnh của Thùy Tiên thường xuyên gắn liền với các thiết kế cut-out táo bạo nhưng ít ai biết rằng, trước khi định hình phong cách cho bản thân, cô cũng phải liên tục rèn luyện, cũng thay đổi lối sống lành mạnh để cơ thể khỏe đẹp từ bên trong.

Thùy Tiên được nhiều thương hiệu cao cấp săn đón.

Nguyên tắc của cô là: điều chỉnh chế độ dinh dưỡng, luyện tập đều đặn, yêu thương bản thân và chọn thói quen lành mạnh. Bên cạnh đó, cô còn quan niệm "tâm sinh tướng" nên trau dồi, học tập nhiều hơn bằng cách tập thiền, đọc sách mỗi ngày để luôn có một tâm hồn đẹp, lạc quan.

