"Người tình Ngô Kiến Huy" mình hạc xương mai vẫn quyến rũ lạ thường

Thứ Hai, ngày 13/06/2022 10:27 AM (GMT+7) Chia sẻ

Ngô Thùy Trâm sinh năm 1999, quê Đồng Nai, là người mẫu ảnh, KOL có tiếng ở TP.HCM. Cô còn được biết đến với vai trò là nữ diễn viên, từng xuất hiện trong một số TVC quảng cáo với ca sĩ Sơn Tùng, Phi Nhung và MV ca nhạc "Quay lại lại yêu" (Ngô Kiến Huy).

Cô bước chân vào con đường nghệ thuật từ năm 14 tuổi, từng giành giải Nhất cuộc thi The Fashion In Me và giải Nhì cuộc thi thời trang của NTK Đỗ Mạnh Cường. Năm 2017, cô đã vượt qua nhiều gương mặt nổi tiếng để trở thành người dẫn đầu trên BXH The Face Online với 22 nghìn lượt bình chọn.

Chẳng những xinh đẹp, cô nàng còn sở hữu vóc dáng mảnh mai, quyến rũ.

Sở hữu chiều cao 1m67 cùng gương mặt xinh đẹp, đường nét hài hòa, thanh tú, Ngô Thùy Trâm xây dựng cho mình hình ảnh của một cô gái mang phong cách ngọt ngào, trong trẻo. Hiếm khi diện trang phục hở bạo nhưng cô vẫn khoe được lợi thế hình thể nhờ diện những thiết kế tôn dáng.

Nói về một điểm khiến Thùy Trâm cảm thấy tự tin nhất trên gương mặt, thì đó chính là nụ cười duyên dáng cùng chiếc răng khểnh. Có nhiều ý kiến cho rằng, cô nàng trở nên nổi tiếng là nhờ vào nhan sắc, Thùy Trâm không hoàn toàn phủ nhận điều đó. Mặt khác, cô còn nghĩ theo hướng tích cực. "Mình có điểm gì tự tin thì mình nên phát huy nó thật tốt. Không có ai là hoàn hảo cả nên hãy dùng ưu điểm của mình để bù đắp cho những khuyết điểm", cô nói.

Nhờ lợi thế ngoại hình ưa nhìn Ngô Thùy Trâm xây dựng cho mình hình ảnh của một cô gái mang phong cách ngọt ngào, trong trẻo.

Ngoài ra, Thùy Trâm cũng không ngại khi chia sẻ về việc thẩm mỹ để bản thân trở nên xinh đẹp hơn. "Yêu bản thân là điều luôn tốt, chúng ta chỉ đừng nên lạm dụng và phụ thuộc quá nhiều vào thẩm mỹ. Kết hợp với việc rèn luyện những thói quen tốt, thể dục thể thao... thì bản thân bạn cũng sẽ thay đổi tốt từng ngày. Không chỉ về ngoại hình, điều khiến cho một cô gái trở nên xinh đẹp hơn trong mắt mọi người chính là tâm hồn và nhân cách", cô khẳng định.

Hiện tại, Thùy Trâm sở hữu một lượng fan nhất định trên mạng xã hội nhưng cô cho rằng, bản thân vẫn chưa nổi tiếng mà mới chỉ được biết đến. Song, cô cũng không tránh khỏi một số rắc rối. Thùy Trâm bày tỏ: "Mình chấp nhận những rắc rối đó để đổi lấy những điều mà mình đang có hiện tại. mình nghĩ bất cứ công việc nào cũng có rắc rối chứ không riêng gì làm nghệ thuật".

