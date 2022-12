Người đẹp Tây Ninh có đôi chân dài 1m12 được ca ngợi là “nữ thần hình thể”

Người đẹp này đang nỗ lực tập luyện để đạt được chuẩn hình thể tạo lợi thế khi tham gia thi quốc tế.

Ngọc Châu là đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Hoa hậu Hoàn vũ 2022 được dự kiến tổ chức vào 14/1/2023 tại Hoa Kỳ. Đại diện của Việt Nam là người đẹp đến từ Tây Ninh - Nguyễn Thị Ngọc Châu. Bên cạnh việc thực hiện các dự án vì cộng đồng, cô còn trau dồi các kỹ năng khác như phỏng vấn, ứng xử, catwalk.

Cô cũng là hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam đầu tiên được gửi đào tạo ở nước ngoài. Cụ thể, Ngọc Châu đã đến Philippines học tập.

Ngọc Châu không chỉ xinh đẹp mà còn có vóc dáng ấn tượng.

Đồng thời, người đẹp cũng nỗ lực tập luyện để có được vóc dáng đẹp hơn. Cô không siết cân quá khắc nghiệt mà cố gắng giữ ở form mình mong muốn. Trước đó, cô từng đạt giải phụ "Best Body" (Thí sinh có thân hình đẹp nhất) tại Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022.

Được biết, số đo của Ngọc Châu là 85 - 64 - 96 cm. Cô đặt mục tiêu giảm vòng eo khi đến với Hoa hậu Hoàn vũ lần thứ 71. Ngoài ra, Ngọc Châu còn nổi bật với chiều cao 1m74 và đôi chân dài 1m22.

Ngọc Châu tiết lộ số đo trong cuộc gặp gỡ và trò chuyện với hoa hậu Khánh Vân.

Tập gym là lựa chọn của Ngọc Châu. Bộ môn này được nhiều người yêu thích vì khả năng thay đổi đáng kể hình thể. Nó không chỉ dành cho người muốn giảm cân mà những ai muốn tăng cân cũng có thể rèn luyện. Bởi việc tập luyện giúp bạn tăng cường quá trình trao đổi chất.

Trước khi có được số đo ấn tượng như hiện tại, Ngọc Châu từng bị đánh giá là gầy gò. Sau khi rèn luyện, cô được nhận xét là đẹp đầy sức sống, dáng người cân đối.

Ngọc Châu thời điểm thi người mẫu (bên trái) và hiện tại (bên phải).

Để cải thiện hình thể, một trong số nhóm cơ được Ngọc Châu chú ý là glutes (cơ mông). Các động tác được người đẹp thực hiện là glute brigde, glute kickback, static lunges with bosu, single leg glute bridge, step up with knee raise, step up with high knee. Mỗi động tác được thực hiện 10 lần/hiệp x 3 hiệp, nghỉ 30 giây/lần tập.

Tập gym là cách giúp Ngọc Châu cải thiện vóc dáng.

Muốn đạt hiệu quả tốt nhất bạn cần nắm đúng kỹ thuật. Bên cạnh đó, bạn nên tập đều cho tất cả các nhóm cơ, tập thêm cho cơ đùi trước và cơ đùi sau giúp phần thân dưới của bạn nhìn sắc nét hơn.

Bạn cũng cần cân đối lịch tập vừa phải, không nên tập quá ít hoặc quá nhiều. Cuối cùng, bạn đừng quên xây dựng thực đơn đầy đủ chất dinh dưỡng và chú ý đến chất lượng giấc ngủ.

