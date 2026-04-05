'Ba ít, ba nhiều' giúp Trần Kiều Ân giữ eo thon ở tuổi 46

Theo China Times, Trần Kiều Ân gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh mới trên mạng xã hội. Nữ diễn viên hiếm hoi xuất hiện với phong cách gợi cảm, diện nội y ren trắng và áo thể thao màu nude, khoe vòng eo săn chắc cùng vóc dáng thon gọn ở tuổi 46. Trần Kiều Ân nhận được nhiều lời khen trẻ trung hơn tuổi thật, với làn da sáng, thân hình mảnh mai và đường cong mềm mại. Nhiều khán giả nhận xét nữ diễn viên trông như chỉ mới ngoài 30 tuổi.

"Vừa đẹp vừa quyến rũ, vóc dáng khiến người ta phải ghen tị", "Không ngờ cũng có ngày Trần Kiều Ân khoe ảnh nội y", "Không tin được chị ấy đã 46 tuổi"... là một số bình luận của người hâm mộ dưới bài đăng.

Trần Kiều Ân khoe vóc dáng thon gọn ở tuổi 46. Ảnh: Instagram iam_joechen

Nữ diễn viên từng cho biết không theo đuổi các chế độ giảm cân quá hà khắc mà ưu tiên lối sống bền vững, tập trung vào ăn uống thanh đạm và duy trì vận động đều đặn. Một trong những bí quyết nổi bật giúp Trần Kiều Ân duy trì vòng eo thon là nguyên tắc "ba ít, ba nhiều" trong ăn uống.

Trần Kiều Ân nhận được nhiều lời khen cho vóc dáng 'cực phẩm'. Ảnh: Instagram iam_joechen

Theo đó, "ba nhiều" gồm ăn nhiều thực phẩm nguyên bản, thịt trắng và rau xanh.

Thực phẩm nguyên bản là những món ít qua chế biến như khoai lang, yến mạch, trứng, cá, trái cây tươi hoặc các loại hạt. Trần Kiều Ân cho rằng nhóm thực phẩm này giúp cơ thể hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn và hạn chế tình trạng tích mỡ do ăn quá nhiều đồ chế biến sẵn.

Thịt trắng như cá, ức gà, tôm được cô ưu tiên thay cho các loại thịt nhiều mỡ. Đây là nguồn protein giúp duy trì cơ bắp, tạo cảm giác no lâu và hỗ trợ giữ vòng eo săn chắc.

Rau xanh cũng xuất hiện trong hầu hết các bữa ăn của nữ diễn viên. Các loại salad, rau luộc, bông cải xanh, dưa leo hay cà chua giúp bổ sung chất xơ, giảm cảm giác thèm ăn và hỗ trợ tiêu hóa.

Những món như cá, ức gà, trứng, salad, rau luộc hay trái cây ít đường thường xuất hiện trong thực đơn hàng ngày. Chế độ này giúp cơ thể có đủ protein để duy trì cơ bắp, đồng thời bổ sung chất xơ giúp no lâu và hạn chế tích mỡ vùng bụng.

Trong khi đó, "ba ít" gồm ăn ít tinh bột tinh chế, thịt đỏ và món nhiều dầu mỡ, gia vị. Cô cho rằng những thực phẩm này dễ gây tích nước, đầy bụng và khiến vòng eo kém săn chắc.

Ngoài nguyên tắc "ba ít, ba nhiều", Trần Kiều Ân còn duy trì thói quen ăn tối sớm trước 18h và tránh ăn khuya. Cô thường uống sữa đậu nành không đường hoặc ăn một ít trái cây trước bữa chính để giảm cảm giác thèm ăn.

Bưởi là loại trái cây được nữ diễn viên yêu thích vì chứa nhiều nước, vitamin C và chất xơ. Cô thường ăn bưởi vào buổi sáng hoặc giữa các bữa ăn để kiểm soát cơn đói mà không nạp quá nhiều calo.

Về vận động, Trần Kiều Ân không tập gym cường độ cao mà ưu tiên yoga, pilates và các bài tập kéo giãn cơ thể khoảng 20-30 phút mỗi ngày. Những bộ môn này giúp siết cơ bụng, cải thiện tư thế và giữ vóc dáng mềm mại.

Ngoài ra, cô ngủ sớm, uống khoảng hai lít nước mỗi ngày và hạn chế thức khuya. Theo nhiều chuyên gia, việc ngủ đủ giấc giúp ổn định hormone gây đói, hạn chế cảm giác thèm ăn và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Sau khi kết hôn với doanh nhân người Malaysia Alan Chen, Trần Kiều Ân có cuộc sống kín tiếng, thường xuyên đi du lịch, dành thời gian cho gia đình và chỉ nhận các dự án ngắn ngày để tận hưởng cuộc sống hôn nhân. Ảnh: Instagram iam_joechen

Trần Kiều Ân sinh năm 1979, là diễn viên, ca sĩ và người dẫn chương trình nổi tiếng của Đài Loan. Cô được xem là một trong những "nữ hoàng phim thần tượng" châu Á nhờ thành công của nhiều bộ phim như Hoàng tử ếch, Định mệnh anh yêu em và Tiếu ngạo giang hồ. Những năm gần đây, Trần Kiều Ân vẫn giữ sức hút nhờ nhan sắc trẻ trung, vóc dáng thon gọn và thường xuyên chia sẻ bí quyết làm đẹp, giữ dáng trên mạng xã hội.