“Mỹ nam cổ trang Trung Quốc” gây choáng vì thân hình gầy guộc, hốc hác đáng sợ

Thứ Năm, ngày 24/12/2020 08:50 AM (GMT+7)

Hình ảnh hậu trường của “Mỹ nam cổ trang Trung Quốc” La Vân Hi khiến dân tình lo lắng, hoang mang. Fan nam diễn viên nhắc nhở anh cần giữ gìn sức khỏe, ăn uống điều độ.

Vừa qua, truyền thông Trung Quốc đồng loạt đưa tin, hình ảnh về lễ trao giải "Tinh quang đại thưởng". Sự kiện có sự tham gia của nhiều ngôi sao Hoa ngữ nổi tiếng như: La Vân Hi, Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Mịch, Triệu Lệ Dĩnh, Lý Hiện, Ngô Diệc Phàm…

Sự kiện kết thúc, loạt hình ảnh của dàn sao được ê-kíp công bố rộng rãi. Đây đều là những bức ảnh đã được photoshop kỹ càng. Mới đây, một số bức ảnh của La Vân Hi trong hậu trường khiến dân tình choáng váng. Chúng do truyền thông và khán giả ghi lại và đăng tải lên mạng.

Loạt ảnh đẹp không góc chết của La Vân Hi do ê-kíp đăng tải.

Theo đó, trong hậu trường, La Vân Hi dành thời gian trả lời phỏng vấn. Nam diễn viên để lộ vóc dáng gầy guộc, gương mặt hốc hác đáng sợ. Không những thế, La Vân Hi sở hữu chiều cao có phần hạn chế nên trông anh càng thấp bé, kém sắc hơn. Chưa kể, dù đã trang điểm cẩn thận nhưng "Mỹ nam cổ trang Trung Quốc" vẫn không giấu được bọng mắt to, làn da chảy xệ.

Trông thấy hình ảnh mới nhất của La Vân Hi trong hậu trường, fan hâm mộ nam diễn viên không khỏi lo lắng. Có người cho rằng nam diễn viên bận rộn với lịch trình quay phim. Có người đoán "Mỹ nam cổ trang Trung Quốc" đang gặp nhiều áp lực từ công việc, cuộc sống nên nhan sắc mới xuống cấp như vậy.

Hình ảnh của "Mỹ nam cổ trang Trung Quốc" trong hậu trường trái ngược hoàn toàn với ảnh đã qua chỉnh sửa.

Fan La Vân Hi không quên nhắc nhở anh cần ăn uống điều độ, nghỉ ngơi hợp lý để lấy lại nhan sắc và thân hình trước đây. Nếu tình trạng trên vẫn tiếp diễn, rất có thể nam diễn viên ngày càng bị dân mạng chỉ trích, chê bai nhiều hơn.

Vài ngày trước, La Vân Hi từng khiến công chúng choáng váng khi để lộ thân hình gầy gò đến mức báo động trên phim trường "Lương ngôn tả ý". Loạt hình ảnh cho thấy thân hình nam diễn viên "mỏng" đến mức khiến người nhìn có cảm giác gió thổi qua, anh có thể bị cuốn bay.

Nhiều tài khoản mạng xứ Trung chê bai La Vân Hi xuống sắc, gầy hơn cả nữ chính. Dù đóng vai "nam thần" ngôn tình, có vẻ anh tuấn nhưng vì quá gầy gò, khung xương bé, chân ngắn lưng dài lại thêm chiều cao hạn chế nên La Vân Hi chẳng thuyết phục được khán giả.

Khán giả hy vọng La Vân Hi sớm lấy lại nhan sắc và thân hình trước đây.

Thời gian qua, La Vân Hi gây chú ý khi tham gia ghi hình "Hạo y hành" cùng Trần Phi Vũ. Đây là một bộ phim đam mỹ kể về Mặc Nhiên (Trần Phi Vũ) tội ác tày trời, được trọng sinh trở về thời kỳ niên thiếu hơn 10 năm trước. Anh phát hiện ra rất nhiều bí mật được chôn vùi, cũng như hiểu rõ những tình cảm đã từng đánh mất ở kiếp trước. Nhờ sự giúp đỡ của Sở Vãn Ninh (La Vân Hi), Mặc Nhiên hồi tâm chuyển ý, chăm chỉ làm việc thiện, tích đức giải nghiệp. "Hạo y hành" dự kiến lên sóng trong năm 2021.

