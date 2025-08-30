Meghan Trainor được ví như Paris Hilton sau khi giảm gần 30 kg

Thực hiện thử thách ngồi vắt chân giữ thăng bằng trên tạ, Meghan Trainor gây chú ý với vóc dáng thon gọn và khỏe khoắn. Cô diện set đồ màu đen có phần cổ xẻ sâu gợi cảm, khoe chân tay thon thả. Khác xa hình ảnh mũm mĩm trước kia, vóc dáng Meghan mảnh mai rõ rệt.

Mái tóc vàng óng được Meghan buộc cao kiểu đuôi ngựa, kết hợp với phần mái bằng. Nhiều người khen cô xinh đẹp như búp bê Barbie và còn liên tưởng đến hình ảnh Paris Hilton.

Vẻ ngoài của Meghan Trainor sau giảm cân khiến nhiều người không còn nhận ra cô.

"Đây không còn là Meghan Trainor nữa, đây là Paris Hilton", "Tôi không còn nhận ra Meghan Trainor thời All About That Bass nữa", "Demi Lovato thì ngày càng giống Demi Moore còn Meghan Trainor như Paris Hilton vậy, chuyện gì đang xảy ra thế này?"... là loạt bình luận nhận xét về vẻ ngoài của ca sĩ sinh năm 1993.

Trước những nhận xét trái chiều nói Meghan Trainor ngày càng khác lạ, nữ ca sĩ đăng một video hát nhép ca khúc Her của Megan Thee Stallion, như một cách đáp trả rằng cô không quan tâm việc người khác có thích mình hay không, chỉ cần tự thấy bản thân xinh đẹp là đủ.

Sau khi sinh con thứ hai, Meghan lên mức cân đỉnh điểm 91 kg. Sự thay đổi ngoại hình khiến Meghan trải qua nhiều tổn thương về mặt cảm xúc cũng như thấy cơ thể không khỏe mạnh. Để thoát khỏi tình trạng này, cô và chồng - nam diễn viên Daryl Sabara - đã nhờ đến sự hỗ trợ của chuyên gia dinh dưỡng, huấn luyện viên cá nhân và sử dụng thuốc tiêm giảm cân thuộc nhóm GLP-1: Mounjaro và giảm thành công 27 kg trong gần một năm sau sinh. Mounjaro là một loại thuốc kê đơn dùng để điều trị bệnh tiểu đường, giúp hạ đường huyết và kiểm soát lượng đường trong máu.

Sắc vóc Meghan Trainor sau khi giảm thành công 27 kg.

Tại Billboard Women in Music 2025, Meghan bày tỏ sự thất vọng khi công chúng thường chú trọng vào cơ thể hơn sự nghiệp và âm nhạc của cô. Cô nhấn mạnh rằng hành trình giảm cân không phải là điều khiến cô tự hào nhất mà là sự trưởng thành, tự nhận thức và tình yêu bản thân mà cô khám phá được trong quá trình ấy. Chủ nhân giải Grammy cũng không giấu việc từng phẫu thuật nâng ngực và tiêm Botox để hoàn thiện ngoại hình. "Tôi có được bộ ngực mơ ước và chúng tuyệt đẹp. Tôi sinh hai đứa con, tôi đã vắt kiệt sức lực rồi lại sụt cân, và ngực tôi lúc đó cứ như kiểu chúng không còn là ngực nữa vậy", Meghan chia sẻ với E! News vào tháng 3.

Tháng 11 năm ngoái, tham gia podcast Workin’ On It, ca sĩ thú nhận đã tiêm botox vài lần ở trán và tiêm quá nhiều khiến cô không thể cười một cách bình thường, thậm chí còn thấy đau khi biểu cảm gương mặt.

Từ khi nổi tiếng, Meghan Trainor vốn ghi dấu trong lòng khán giả với vẻ ngoài mũm mĩm, đầy đặn.

Meghan Trainor sinh năm 1993, là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người Mỹ, nổi tiếng toàn cầu với hit All About That Bass - ca khúc từng đứng vị trí số một tại Billboard Hot 100 và mang về cho cô một giải Grammy danh giá cho Nghệ sĩ mới xuất sắc năm 2015. Các album của cô như Title (2015), Thank You (2016), Takin’ It Back (2022) và Timeless (ra mắt tháng 6/2024) đều phản ánh quá trình trưởng thành trong âm nhạc và tinh thần tích cực.

Meghan kết hôn với nam diễn viên Daryl Sabara vào cuối năm 2018, có hai con - Riley (sinh đầu năm 2021) và Barry (sinh năm 2023).