Điều gì đã giúp Lindsay Lohan thăng hạng nhan sắc ở tuổi U40?

Ngôi sao Mean Girls gần đây gây bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo rạng rỡ, vóc dáng quyến rũ dự ra mắt phim mới Our Little Secret ở New York. Trong suốt chuyến quảng bá phim tại Mỹ, Lindsay nhận nhiều lời khen về sắc vóc, thần thái và phong cách thời trang.

Lindsay Lohan dự lễ ra mắt phim hôm 18/11. Ảnh: Splash

Theo The Sun, trong một cuộc phỏng vấn, Lindsay tiết lộ về thói quen làm đẹp hiện tại: "Tôi cố gắng duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, đó là điều quan trọng. Tập Pilates cũng là chìa khóa giúp tôi luôn năng động và đầu óc minh mẫn".

Trong khi một số người đồn đoán Lindsay phẫu thuật thẩm mỹ, cô nói bí quyết là chăm sóc da tốt. Chia sẻ trên tạp chí Allure, bà mẹ một con nói cô chăm sóc da kỹ lưỡng vào mỗi sáng và tối. Lilo tiết lộ từ khi sinh con, cô ít trang điểm trừ những lúc đi sự kiện: "Tôi thích ra ngoài với vẻ tự nhiên và cảm thấy không cần phải trang điểm mọi lúc. Tôi chỉ muốn yêu bản thân vì chính con người mình".

Lindsay trong buổi phỏng vấn quảng bá phim mới hồi giữa tháng 11. Ảnh: Bravo

Lindsay vài năm qua đã từ bỏ lối sống tiệc tùng ở Los Angeles để theo đuổi cuộc sống lành mạnh ở Dubai. Cô tự nấu ăn, duy trì thói quen đi ngủ và thức dậy sớm trong căn biệt thự riêng của gia đình bên bãi biển. Mỗi buổi sáng, cô tập thể dục và thiền định. Lilo tiết lộ bữa sáng của cô gồm sinh tố, bánh mì nướng, sữa chua và một tách trà.

"Ngày nào mọi thứ cũng diễn ra giống như vậy nhưng tôi thích điều đó. Tôi thích lối sống khoa học này, điều ngày trẻ tôi không hề có. Hồi đó mọi thứ luôn hối hả và công việc duy nhất của tôi là quay phim, có mặt ở phim trường", cô kể.

Cuộc sống bình yên, hạnh phúc ở Dubai bên chồng con cũng giúp Lindsay ngày càng trẻ đẹp hơn. Lilo nói cô cảm thấy may mắn khi chuyển đến nơi đây, sau những năm tháng hỗn loạn gắn với những buổi tiệc hoang dã, trại cai nghiện và hầu tòa liên miên. Luật nghiêm ngặt chống lại thợ săn ảnh và chính sách không khoan nhượng với ma túy của Các Tiểu vương quốc Ảrập Thống nhất đã mang đến cho cô đào Hollywood môi trường lý tưởng để thay đổi cuộc đời.

Lindsay năm 2012 (trái) và hiện tại. Ảnh: FilmMagic, Instagram

"Ở New York, tôi đang đi trên phố và nghe thấy tiếng 'tách, tách', tôi giật mình nghĩ: 'Có phải paparazzi không?'. Còn ở đây tôi không bao giờ phải lo lắng về điều đó. Cảm giác ấy thật tuyệt vời", Lindsay nói.

Lindsay cho biết cô sẽ không bao giờ tìm thấy tình yêu đích thực nếu không đến Dubai. Nữ diễn viên gặp doanh nhân tài chính 37 tuổi gốc Kuwait - Bader Shammas - người mang đến cho cô tình yêu chân thành và sự che chở. Họ tổ chức lễ cưới riêng tư năm 2022 sau hơn hai năm hẹn hò kín tiếng. Vợ chồng cô chào đón con trai đầu lòng Luai vào hè năm ngoái.

Lindsay Lohan và chồng. Ảnh: Instagram

"Mỗi sáng thức dậy, chạy đến ôm con trai và chỉ cần nhìn con, cảm giác hạnh phúc ngập tràn", Lindsay tâm sự. "Giờ đây tôi luôn chỉ muốn ở bên gia đình. Tôi cảm thấy khi càng có tuổi, ít hơn lại có ý nghĩa nhiều hơn".

Lindsay Lohan, người New York, chỉ mới 12 tuổi khi cô đóng vai chính trong bộ phim bom tấn The Parent Trap của Disney năm 1998. Bộ phim ăn khách giúp Lindsay nhanh chóng trở thành một trong những ngôi sao lớn nhất Hollywood, kiếm được tới một triệu USD cho mỗi bộ phim khi cô còn là thiếu niên. Những vai diễn trong bộ phim kinh điển Freaky Friday năm 2003, Confessions Of A Teenage Drama Queen, Mean Girls năm 2004 đã củng cố vị trí của cô như một trong những cô đào hot nhất thập niên 2000.

Lindsay Lohan năm 2006, khi bắt đầu sa đà vào lối sống tiệc tùng.

Nhưng ngoài đời, lối sống tiệc tùng hoang dã của Lindsay bắt đầu lấn át và chẳng bao lâu, sự nghiệp từng huy hoàng của cô tụt dốc không phanh. Lindsay thường được chụp ảnh đi chơi thâu đêm tại các hộp đêm trong tình trạng say xỉn. Tháng 1/2007, cô lần đầu vào trại cai nghiện và chỉ 5 tháng sau, cô bị bắt vì lái xe có nồng độ cồn. Năm 21 tuổi, Lilo bị bắt lần nữa với tội lái xe khi say rượu và tàng trữ cocaine. Vụ việc này khiến nữ diễn viên bị tuyên án một ngày tù, 10 ngày phục vụ công ích và ba năm quản chế kèm theo tiền phạt. Những năm sau đó, Lindsay liên tiếp vướng bê bối. Cô đã trải qua tổng cộng 250 ngày trong trại cai nghiện, 6 lần bị giam giữ và ngồi tù. Từ năm 2014, ngôi sao người Mỹ quyết tâm làm lại cuộc đời. Cô sang Anh định cư, sau đó chuyển đến Dubai "ở ẩn" nhiều năm trước khi tái xuất đóng phim Hollywood vào năm 2022.

