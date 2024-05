Khó rời mắt khỏi cô chủ shop có khung cơ thể tuyệt mỹ

Kim Do Yeon là một người mẫu sở hữu lượng fan khá hùng hậu trên mạng xã hội. Cô đồng thời là chủ một shop thời trang chuyên về những trang phục vừa trẻ trung, năng động, vừa nữ tính, gợi cảm, rất hợp với hình tượng chính người đẹp đang theo đuổi.

Sở hữu chiều cao 1m67, gương mặt xinh xắn với đôi mắt cười, khuôn miệng tươi tắn song đó chưa phải tất cả những lợi thế của Kim Do Yeon. Cô nàng được trời phú cho khung cơ thể vô cùng hoàn mỹ, lại biết chọn những kiểu mốt tôn dáng nên mỗi khuôn hình có sự xuất hiện của nàng mẫu đều khiến người ta khó lòng rời mắt, cũng như nhận hàng chục ngàn lượt bình luận khen ngợi.

Gương mặt xinh xắn và body hoàn mỹ của Kim Do Yeon khiến người ta khó lòng rời mắt

Kim Do Yeon thuộc tạng người mảnh mai nhưng không hề tạo cảm giác “mình dây”. Ba vòng cân đối của người đẹp tạo thành đường cong đẹp mắt. Bản thân Kim Do Yeon cũng rất tự hào về tỷ lệ cơ thể, nên thường chọn những bộ đồ ôm sát kết hợp hở eo để khoe khéo lợi thế trời ban.

Để bảo toàn vẻ ngoài khiến người ta mê đắm, Kim Do Yeon đến phòng tập Pilates 3-5 buổi mỗi tuần. Các động tác của Pilates thoạt nhìn khá nhẹ nhàng song để tập đúng, người tập cần phối hợp nhuần nhuyễn giữa hít thở sâu và sự linh hoạt của cơ bắp, do đó mang đến lợi ích tối ưu cho cả sức khỏe lẫn dáng vóc. Nhờ tập Pilates đều đặn, vòng eo của Kim Do Yeon ngày càng săn chắc, gọn gàng, góp phần định hình rõ nét đường cong đã có từ trước.

Một trong những yếu tố tạo nên vẻ ngoài không tuổi của Kim Do Yeon là làn da trắng sứ không tì vết. Bản thân người đẹp từ khi sinh ra đã có nước da sáng hồng, song để duy trì tình trạng da đẹp bền bỉ như hiện tại, Kim Do Yeon bật mí bí quyết của cô là kem chống nắng.

Bí quyết giữ mãi vẻ ngoài trẻ trung như nữ sinh 17 của cô nàng thực ra khá đơn giản

Nàng mẫu thường sử dụng một loại kem dạng xịt có thể dùng cho toàn thân. Cô sẽ xịt kem trực tiếp lên vùng da cần bảo vệ, sau đó dùng tay thoa đều để kem thẩm thấu. Loại kem chống nắng được người đẹp tin dùng ngoài tác dụng chống nắng còn có khả năng nâng nhẹ tone da, giúp cô không cần makeup quá nhiều vẫn xinh xắn. Theo Kim Do Yeon, kem chống nắng chính là bí quyết tiên quyết giúp cô có làn da mãi mãi tuổi 17!

Ngoài kem chống nắng, Kim Do Yeon tích cực uống đủ nước, ăn nhiều trái cây tươi để có vẻ ngoài luôn rạng ngời, tươi tắn. Cô cũng nổi tiếng với suối tóc dài suôn mượt, thường để thẳng và nhuộm màu nhẹ nhàng như đen, nâu hoặc uốn nhẹ bằng máy tạo kiểu khi cần chụp hình. Hàng tuần, Kim Do Yeon đều đến các spa để làm sạch và chăm sóc tóc chuyên sâu.

Nhờ vẻ ngoài xinh đẹp, tỷ lệ cơ thể đẹp như tranh vẽ nên ngoài thương hiệu do mình làm chủ, Kim Do Yeon còn được nhiều nhãn hàng về nội y, đồ thể thao mời làm mẫu.

Kim Do Yeon vừa làm bà chủ, vừa làm mẫu cho thương hiệu thời trang của riêng mình

Người đẹp cũng nhận nhiều lời mời của các nhãn hàng thời trang, làm đẹp

Kim Do Yeon hiện sở hữu tài khoàn Instagram gần 600 ngàn người hâm mộ

