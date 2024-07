Jang Na Ra trẻ như học sinh trung học nhờ ăn nhiều 5 món

Jang Na Ra khiến các khách mời chương trình 'My Little Old Boy' ngỡ ngàng với diện mạo trẻ trung ở tuổi 44. Ảnh: SBS

Xuất hiện với tư cách MC chương trình My Little Old Boy của đài SBS, Jang Na Ra khiến các khách mời ngỡ ngàng với vẻ ngoài trẻ trung. Nữ diễn viên 44 tuổi được khen "trông như học sinh trung học", "không hề già đi chút nào". Người đẹp tiết lộ bí quyết để giữ được vẻ trẻ trung là "ăn rất nhiều". Thực đơn của Jang Na Ra thường xuyên có những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa, giúp sản xuất collagen, chống lão hóa như cà chua, cà rốt, củ sen...

1. Cà chua

Cà chua giàu lycopene, chất chống oxy hóa có tác dụng chống lại tác động của tia cực tím, ngăn ngừa lão hóa da. Ngoài ra, cà chua còn cung cấp vitamin C, giúp tăng sinh collagen, làm mờ nếp nhăn. Vitamin A trong cà chua có thể cải thiện sắc tố da, giảm sự xuất hiện của các đốm đồi mồi, tàn nhang.

2. Cà rốt

Jang Na Ra duy trì thói quen uống nước ép cà rốt nhiều năm nay. Cà rốt giàu beta-carotene, có tác dụng bảo vệ da khỏi tác động của tia UV. Ngoài ra, vitamin C trong cà rốt còn giúp tăng cường sản xuất collagen, tăng khả năng chống oxy hóa, giảm nếp nhăn.

3. Củ sen

Canh củ sen, nấm trắng, cà rốt là một trong những món 'tủ' giúp Jang Na Ra chống lão hóa.

Củ sen giàu vitamin C, có tác dụng làm trắng da, bảo vệ da khỏi tác động của tia cực tím. Ngoài ra, củ sen chứa flavonoid giúp chống viêm, chống lão hóa. Các khoáng chất như kali, magie trong củ sen còn có thể cân bằng độ ẩm, làm mềm da, giảm thiểu nếp nhăn. Thực phẩm này cũng hỗ trợ giảm mụn, thúc đẩy quá trình tái tạo tế bào da, giúp da luôn mịn màng, trẻ trung.

4. Nấm trắng

Jang Na Ra thường xuyên thêm nấm trắng vào chế độ ăn hàng ngày. Nấm giàu vitamin nhóm B, vitamin D, giúp bảo vệ da, duy trì sự đàn hồi, săn chắc cho da. Các axit amin và enzyme trong nấm trắng có thể giảm sự hình thành nếp nhăn, cung cấp độ ẩm thiết yếu cho da, tăng tốc độ phục hồi và tái tạo tế bào da.

5. Chà là đỏ

Chà là đỏ giàu các khoáng chất như magiê, kali, giúp cân bằng độ ẩm, cải thiện độ đàn hồi cho da. Ngoài ra, chà là đỏ còn chứa lượng beta-carotene, vitamin E và polyphenol, các chất chống oxy hóa dồi dào, làm giảm các dấu hiệu lão hóa sớm như nếp nhăn, vết chân chim...

Jang Na Ra hiện có cuộc sống hôn nhân hạnh phúc. Ảnh: Instagram nara0318

Jang Na Ra sinh năm 1981, ra mắt với tư cách ca sĩ vào năm 2001, nổi tiếng với các ca khúc Sweet dream, April Story, Calling out love... Cô cũng đạt được nhiều thành công khi lấn sân phim ảnh. Người đẹp nổi tiếng ở nhiều bộ phim như Cô nàng thông minh, Công chúa bướng bỉnh, Chuyện tình nàng hề, Định mệnh anh yêu em, Hoàng hậu cuối cùng, Vị khách VIP...

