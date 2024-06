"Hot girl Hà thành” da trắng, dáng xinh nhờ chăm tập môn thể thao gây "sốt" ở Việt Nam

Mới đây trên trang Facebook cá nhân, nữ diễn viên Kiều My gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh loạt ảnh khoe sắc vóc trong chuyến du lịch Đà Nẵng, vào những ngày đầu tháng 6. Trong hình, sao nữ "Ngày mai bình yên" diện bodysuit màu xanh lá, khoét hông cao, hở lưng. Thiết kế làm nổi bật body thon gọn, đôi chân dài nuột nà, và làn da trắng mịn của "hot girl Hà Nội". Người đẹp khéo léo tạo dáng, vừa khoe được vẻ đẹp lại tránh gây phản cảm.

Những bức ảnh được chụp ngoài trời, ánh sáng tự nhiên giúp tổng thể trông bắt mắt hơn.

Ở độ tuổi U30, sắc vóc của sao nữ này được người hâm mộ nhận xét là ngày càng thăng hạng, trẻ và đẹp hơn mỗi ngày. "Bạn này xinh quá, nhìn da trắng rất đẹp", "Quá đáng yêu", "Nhìn cứ như em chưa 18 nhỉ chị ơi, đẹp quá", "Xin tips chăm da trắng đi nàng ơi, đẹp quá",... là những bình luận của cư dân mạng.

Trên các nền tảng mạng xã hội cá nhân, Kiều My thường xuyên đăng tải hình ảnh tập luyện thể thao. Gần đây nhất, cô tập pickleball - bộ môn thể thao kết hợp giữa tennis, bóng bàn và bóng chuyền, đang gây "sốt" tại Việt Nam thời gian gần đây. Nhiều người đẹp trong showbiz Việt như MC Thanh Thanh Huyền, ca sĩ Gigi Hương Giang,... cũng đăng tải hình ảnh đang tập luyện bộ môn này.

Kiều My đăng tải loạt ảnh tập luyện bộ môn rickleball.

Trên thế giới, đây cũng là bộ môn thể thao có tốc độ tốc độ phát triển nhanh và phổ biến nhất, bởi phù hợp với nhiều độ tuổi, giới tính, người chơi cũng không cần vận động mạnh như quần vợt hay cầu lông, không quá khó so với môn bóng bàn. Song, sự linh hoạt và việc liên tục phải vận động khi đánh bóng giúp bạn đốt cháy được nhiều calo dư thừa, hỗ trợ giảm cân, làm tăng tính linh hoạt, sự dẻo dai cho cơ thể. Đồng thời, đây cũng là bộ môn mang lại nhiều lợi ích về sức khỏe tinh thần, có khả năng giảm mức độ trầm cảm, cải thiện khả năng tập trung và nhận thức.

Ngoài ra, Kiều My cũng yêu thích các vận động ngoài trời như leo núi, chạy bộ, bơi lội,...

Trong chế độ ăn uống hằng ngày của mình, Kiều My bổ sung nhiều loại rau xanh, trái cây và uống nhiều nước lọc. Một chế độ ăn khoa học, lành mạnh không chỉ có tác dụng tích cực đến vóc dáng mà còn cải thiện làn da vô cùng hiệu quả. Bên cạnh đó, việc hạn chế căng thẳng, stress cũng giúp bạn trông trẻ trung và năng lượng hơn.

Bên cạnh vai trò diễn viên, Kiều My còn đắt show làm mẫu ảnh, đóng quảng cáo, quay MV,... Công việc thường xuyên phải makeup, người đẹp sinh năm 1996 chú trọng chăm sóc da. Những thói quen hằng ngày như đắp mặt nạ, làm sạch da, dùng các sản phẩm chống lão hóa được cô duy trì suốt nhiều năm qua.

Kiều My có thời gian làm mẫu ảnh, hiện tại vẫn nhận được nhiều lời mời chụp hình thời trang, quảng cáo các sản phẩm làm đẹp.

Kiều My (sinh năm 1996, tại Hà Nội) góp mặt trong nhiều dự án nổi bật như: Hôn nhân ngõ hẹp, Cả một đời ân oán, Zippo, mù tạt và em, Cô gái nhà người ta, Đừng bắt em phải quên, Ngày mai bình yên,... Trước đó, Kiều My từng là mẫu ảnh, diễn viên tự do khi ngồi trên ghế trường THPT. Cô tham gia nhiều cuộc thi tài năng, ca hát nhận về giải thưởng cao. Mỹ nhân Hà thành cũng từng là đại sứ Hotvteen khu vực miền Bắc năm 2012

Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]