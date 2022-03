Hiền Hồ can thiệp gì để có gương mặt búp bê?

Hiền Hồ đã nhiều lần lên tiếng về việc can thiệp thẩm mỹ lên gương mặt.

Nhan sắc xinh như búp bê của Hiền Hồ.

Những ngày gần đây, thông tin về nữ ca sỹ Hiền Hồ đang chiếm spotlight của các mặt báo, diễn đàn vì những lùm xùm đời tư. Hiền Hồ sinh năm 1997, là ca sĩ nhận được sự chú ý của khán giả sau khi giành ngôi vị Á quân The Voice 2017. Cô gây được ấn tượng nhờ gương mặt xinh đẹp, phong cách biểu diễn tự tin và giọng hát đầy nội lực. Ở ngoài đời, nữ ca sỹ sở hữu vẻ ngoài ngọt ngào cùng gout thời trang cá tính, thời thượng mà vẫn gợi cảm, quyến rũ. Đó cũng chính là lý do Trấn Thành từng phấn khích trêu rằng muốn “bắt cô về nuôi” vì quá xinh đẹp.

Cô sở hữu gương mặt như búp bê cùng vóc dáng gợi cảm.

Nhưng cũng vì vẻ ngoài quá đáng yêu, Hiền Hồ từng dính đến nghi vấn dao kéo, can thiệp thẩm mỹ quá đà. Thậm chí, người hâm mộ còn cho rằng, so với thời mới vào nghề hiện tại gương mặt của Hiền Hồ khác khá nhiều. Sống mũi cao, gương mặt căng bóng, thon gọn hơn khá nhiều khi so sánh những bức ảnh trước và hiện tại.

Trước những nghi vấn của người hâm mộ, nhiều lần cô nàng đã lên tiếng thanh minh, bản thân cô không sử dụng bất kỳ phương pháp phẫu thuật thẩm mỹ nào hết, cô chỉ làm liệu trình nâng cơ mắt, tiêm mũi bằng chất làm đầy filler nhưng chỉ sử dụng một liều lượng rất nhỏ ở đầu mũi và tiêm má baby. Cô cảm thấy tự tin và hài lòng với nhan sắc hiện tại nên dù từng vấp phải không ít tin đồn "dao kéo" hoặc những bình luận tiêu cực, phán xét, Hiền Hồ cũng không quá để ý.

Chính vì ngoại hình này cô đã nhiều lần dính nghi vấn dao kéo, can thiệp thẩm mỹ.

Tiêm filler là thủ thuật làm đẹp khá phổ biến hiện nay. Ngay sau khi tiêm, chất gel filler này sẽ làm đầy những nếp nhăn để làn da căng hơn ở các vị trí như khóe miệng, trán, đuôi mắt hoặc dùng để độn môi, cằm, tạo đường cong, làm thẳng sống mũi, làm đầy vùng ngực, mông… mà không phải can thiệp đến dao kéo.

Tuy đây là kỹ thuật ít xâm lấn, không cần nghỉ dưỡng nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro do chất lượng của các loại filler trôi nổi rất khó kiểm chứng. Bên cạnh đó, tiêm sai kỹ thuật vẫn có nguy cơ xảy ra nhiều biến chứng như: tắc mạch; nhiễm trùng; vón cục chất làm đầy; sốc phản vệ…

Trước đó, không ít lần những hình ảnh quá khứ của cô bị fan "đào lại" làm dấy lên tin đồn, Hiền Hồ đã đụng "dao kéo" để đẹp hoàn hảo như hiện tại.

Có thời điểm gương mặt cô gây cảm giác bị "căng phồng" do sử dụng nhiều chất làm đầy.

Cận cảnh gương mặt hiện tại của Hiền Hồ.

