Hai món ăn vặt 'chống già' được Kate yêu thích

1. Kỷ tử

Theo Hello, Kate ưa chuộng các món ăn nhẹ lành mạnh, chủ yếu là trái cây và rau củ tươi, như kỷ tử. Loại quả có nguồn gốc từ Trung Quốc này được cho là giàu vitamin C hơn cả cam và có hàm lượng beta-carotene dồi dào hơn cà rốt. Hàm lượng chất chống oxy hóa mạnh mẽ có trong kỷ tử giúp bảo vệ tế bào khỏe mạnh, hạn chế tác hại của gốc tự do gây ra. Carotenoids cùng vitamin A trong kỷ tử giúp củng cố hàng rào bảo vệ da tự nhiên, ngừa lão hóa sớm, giảm sắc tố. Các chất như zeaxanthin, polysaccharides có nhiều trong kỷ tử còn góp phần tăng cường miễn dịch, bảo vệ sức khỏe mắt, tim mạch.

Có thể hãm kỷ tử khô cùng nước sôi, thưởng thức như một loại trà thảo mộc hoặc thêm loại quả này vào sinh tố, sữa chua, các món bánh.

Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2021, các nhà khoa học phát hiện ra rằng phụ nữ trung niên tiêu thụ kỷ tử thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và cải thiện giấc ngủ. Loại quả mọng này cũng giàu sắt - một khoáng chất quan trọng cho quá trình sản xuất hồng cầu. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo không nên tiêu thụ quá nhiều vì kỷ tử chủ yếu được sấy khô nên những người có vấn đề về lượng đường trong máu cần lưu ý liều lượng.

2. Olive

Trong chuyến thăm trẻ em ở Bệnh viện Great Ormond Street năm 2018, Kate đã trò chuyện với một bệnh nhi tại đây và cho biết có chung sở thích với cậu bé. "Cô cũng ăn rất nhiều olive từ khi còn nhỏ", Kate nói.

Theo The Sun, olive có tác dụng "chống già" nhờ giàu chất chống oxy hóa và chất béo không bão hòa đơn. Các chất dinh dưỡng này có thể bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV, góp phần kìm hãm tốc độ lão hóa, tốt cho làn da, mái tóc... Ngoài tiêu thụ olive ở dạng quả, thêm dầu olive vào chế độ ăn cũng được các chuyên gia khuyến khích, đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe nói chung.

Olive là món ăn phổ biến ở các nước phương Tây, có thể ăn như trực tiếp như một loại trái cây hoặc chế biến thành nhiều món.