Thợ làm bánh pizza gây 'sốt' với vẻ ngoài nóng bỏng

Julia Molinari, 21 tuổi ở bang New Jersey, gây chú ý trên mạng xã hội khi đăng tải các video nấu ăn và làm bánh pizza tại nhà hàng Molinari của gia đình. Trong một đoạn video thu hút hàng nghìn lượt thích, cô gái trẻ với mái tóc dài thoăn thoắt nhào bột, tung bánh pizza điêu luyện như một đầu bếp chuyên nghiệp, trước khi phủ lên lớp nhân cho món pizza Caprese. "Tháng 11 ở New Jersey mà vẫn có cà chua", cô nói, cho thêm những nguyên liệu được trồng ngay trong khu vườn của gia đình. Cuối cùng, cô nếm thử thành phẩm và chia sẻ rằng bí quyết của một chiếc pizza ngon chính là "nguyên liệu chất lượng".

Julia hiện sở hữu 2,7 triệu người theo dõi trên TikTok và 1,5 triệu người theo dõi trên Instagram, nơi cô thường xuyên đăng tải các video nấu đủ món ăn Italy - từ gà sốt chanh (pollo al limone) đến bánh cannoli nhân hạt dẻ cười.

Julia, cũng là một vũ công, chia sẻ trên podcast Makeshift rằng cô bắt đầu đăng các video nhảy múa lên TikTok từ năm 2020 và dần thu hút lượng người theo dõi đáng kể. Tuy nhiên, phải đến tháng 1/2024, các video mới thực sự bùng nổ khi Julia quyết định quay quá trình làm pizza tại nhà hàng Molinari - công việc cô đã học làm từ khi mới 4 tuổi. Món pizza yêu thích của Julia là pizza khoai tây. "Tôi thái khoai tây thật mỏng bằng dụng cụ cắt, rồi trộn với một ít dầu ô liu, muối hạt, tiêu và lá hương thảo", cô nói. "Sau đó, tôi cho phô mai mozzarella, ricotta lên mặt bánh rồi xếp các lát khoai tây mỏng lên trên".

Julia làm pizza tại nhà hàng gia đình. Video: Instagram Julia Molinari

Julia thừa nhận khi đăng các video làm bánh, cô không nghĩ lại nhận dược nhiều sự quan tâm, nhiều lượt follow từ các nền tảng mạng xã hội đến thế. "Tôi thực sự rất vui", cô nói.

Ngoài kỹ năng làm bánh chuyên nghiệp, Julia khiến nhiều người "đứng ngồi không yên" bởi diện mạo xinh đẹp, nóng bỏng. Nhiều khán giả còn cho rằng cô trông hút mắt hơn cả minh tinh Hollywood Sydney Sweeney.

Vóc dáng cân đối, nóng bỏng của Julia khiến nhiều người xuýt xoa.

Nhưng không ít người mê pizza lại tỏ ra khó chịu, lo ngại mái tóc dài buông xõa có thể rơi vào đồ ăn. "Làm ơn buộc tóc lại khi đứng trong bếp," một người xem bình luận. " Một ý kiến khác cũng bày tỏ sự không hài lòng khi viết "Ai lại làm pizza mà vừa đeo nhẫn, vừa để tóc xõa thế kia chứ?" hay "Tôi không mua pizza vì ngoại hình của người làm, tôi mua vì hương vị".

Tuy nhiên, cũng có người nhận xét những chiếc pizza Julia làm rất ngon mắt và đạt chuẩn về hình ảnh. Cách cô vừa trò chuyện, vừa làm bánh cũng đem lại cảm giác gần gũi.