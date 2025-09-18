Gen Z Trung Quốc đi hát karaoke để giảm cân

Ngày 12/8, một cô gái ở Nam Kinh đăng trên mạng xã hội rằng sau khi hát karaoke một mình trong 2 giờ, hôm sau giảm 3,6 kg. Cô cho biết ban đầu chỉ thử theo một bài đăng, không ngờ lại giảm cân nhiều như vậy. Đồng hồ thể thao của cô ghi nhận đã có khoảng 350 kcal được tiêu hao, thấp hơn so với số liệu của nhiều người khác. Cô cho biết vẫn duy trì thói quen tập aerobic hàng ngày nhưng so với tập luyện truyền thống, hát karaoke thú vị và bớt nhàm chán hơn. "Khi hát, thời gian trôi nhanh, tôi cảm thấy được giải tỏa, tâm trạng cũng tốt hơn", cô nói.

Một bạn trẻ tiết lộ số calo tiêu thụ được sau 3 giờ hát karaoke. Ảnh: Xiaohongshu

Trong vài tháng gần đây, khái niệm "karaoke giảm cân" trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc. Không chỉ những video ngắn trên TikTok lan truyền mạnh mẽ, mà ngay cả các nền tảng nội địa như Weibo cũng ngập tràn bài đăng về trải nghiệm này. Nhiều bạn trẻ tự tin cho biết việc đứng hát liên tục, kết hợp nhún nhảy theo nhạc trong phòng karaoke giúp họ đốt cháy hàng trăm, thậm chí hàng nghìn calo chỉ sau 3-5 tiếng.

Theo những dẫn chứng được người dùng đăng tải, thiết bị theo dõi sức khỏe như Apple Watch hay Fitbit ghi nhận rằng chỉ cần 90 phút đứng hát có thể tiêu hao hơn 400 calo. Một số trường hợp báo cáo kết quả ấn tượng hơn, khoảng 700-800 calo trong 3 giờ hoặc hơn 1.000 calo sau 5 giờ hát. Thậm chí, một cô gái khoe trên Xiaohongshu rằng sau 7 tiếng hát thâu đêm, thiết bị của cô hiển thị mức tiêu hao vượt 2.700 calo - con số tương đương một ngày tập luyện cường độ cao.

Theo các chuyên gia y học thể thao, hát karaoke giúp đốt calo nhưng con số do thiết bị theo dõi cá nhân có thể chưa thực sự chính xác.

Những câu chuyện này nhanh chóng biến karaoke thành lựa chọn thay thế cho các bài tập thể dục truyền thống vốn bị coi là khô khan, nhàm chán. Nhiều bạn trẻ cho rằng, thay vì phải gò ép bản thân đến phòng gym, việc hát hò cùng bạn bè vừa giải tỏa căng thẳng, vừa hỗ trợ giảm cân, mang lại lợi ích hai trong một.

Tuy nhiên, các chuyên gia y học thể thao lại khuyến cáo cần thận trọng khi tiếp nhận những con số và bài đăng lan truyền trên mạng. Bác sĩ Lưu Minh Kiệt, chuyên gia tại Bệnh viện Nhân Dân Bắc Kinh, cho biết: "Đúng là hát karaoke, đặc biệt khi kết hợp đứng, di chuyển và vận động theo nhạc, có thể giúp tăng nhịp tim và tiêu hao năng lượng. Nhưng con số tiêu hao hàng nghìn calo thường bị thổi phồng do sai số trong thiết bị theo dõi và sự khác biệt về thể trạng từng người".

Theo ông Lưu, lượng calo đốt cháy khi hát karaoke phụ thuộc vào nhiều yếu tố: cân nặng, cường độ vận động, thời gian đứng, và cả mức độ hăng say khi hát. Với một người nặng khoảng 60 kg, hát trong tư thế đứng kết hợp cử động tay chân trong 1- 2 giờ có thể tiêu hao từ 150 đến 300 calo, mức tương đương đi bộ nhanh. Nếu thời gian kéo dài hơn, con số có thể tăng lên, nhưng để đạt ngưỡng trên 1.000 calo, người hát phải vận động liên tục trong nhiều giờ, điều khó duy trì trong thực tế.

Một điểm đáng lưu ý khác là mối quan hệ giữa năng lượng tiêu hao và năng lượng nạp vào. "Karaoke thường gắn với đồ uống và đồ ăn vặt. Nếu bạn tiêu hao 500 calo nhưng lại uống nước ngọt, bia rượu và ăn thêm vài món chiên rán, thì hiệu quả giảm cân gần như bằng không. Ngược lại, nếu chỉ uống nước lọc và duy trì vận động, karaoke có thể trở thành một hình thức tập cardio nhẹ nhàng", bác sĩ Lưu phân tích.

Dưới góc nhìn khoa học, giảm cân bền vững vẫn dựa trên nguyên tắc cơ bản: tạo ra thâm hụt calo, nghĩa là lượng calo nạp vào phải thấp hơn lượng calo tiêu hao. Karaoke có thể đóng góp một phần trong việc tăng mức tiêu hao nhưng nó không thể thay thế cho tập luyện bài bản và chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Ngoài vấn đề calo, các nhà khoa học cũng chỉ ra một số lợi ích tinh thần của karaoke. Việc hát hò giúp giải tỏa căng thẳng, cải thiện tâm trạng và tăng gắn kết xã hội. Một nghiên cứu tại Đại học Hong Kong từng cho thấy ca hát còn hỗ trợ chức năng hô hấp nhờ luyện kiểm soát hơi thở. Do đó, ngay cả khi hiệu quả giảm cân không thần kỳ như nhiều bạn trẻ kỳ vọng, karaoke vẫn mang lại những lợi ích sức khỏe nhất định.

Tóm lại, "karaoke giảm cân" là một trào lưu phản ánh mong muốn tìm kiếm niềm vui trong vận động của giới trẻ Trung Quốc. Tuy nhiên, theo nhận định của các chuyên gia y học thể thao, phương pháp này chỉ nên được coi là một hoạt động bổ sung mang tính giải trí và hỗ trợ, thay vì giải pháp thay thế hoàn toàn cho tập luyện thể thao. Để đạt được hiệu quả giảm cân lâu dài, sự kết hợp giữa vận động khoa học, chế độ ăn hợp lý và lối sống lành mạnh mới là chìa khóa thực sự.