"Gã trai bao hot nhất phim Việt" ngoài đời sở hữu body như nam thần

Thứ Bảy, ngày 20/08/2022 03:33 AM (GMT+7)

Bình An ngày càng được ghi nhận cao về tài năng lẫn vẻ ngoài.

Diễn viên Bình An.

Bình An (sinh năm 1993) thuộc lớp diễn viên trẻ tiềm năng của điện ảnh Việt Nam. Xuất thân từ một nghệ sỹ tay ngang, Bình An đã dần chứng minh được khả năng diễn xuất thông qua các bộ phim: “Yêu hơn cả bầu trời”, “11 tháng 5 ngày”, “Mặt nạ gương”... và hiện tại đang đảm nhân vai Quân trong bộ phim “Gara hạnh phúc”. Ngoài ra, anh còn được biết đến khi có tình yêu đẹp với á hậu Phương Nga.

Bình An vào vai "phi công trẻ" khi yêu đồng nghiệp hơn tuổi vì tiền trong phim "Gara hạnh phúc".

Quay lại với chủ đề bộ phim đang gây sốt trên giờ vàng VTV: “Gara hạnh phúc”. Trong phim, Bình An tiếp tục ghi dấu với khán giả khi vào vai Quân- một thanh niên trẻ, điển trai nhưng nghèo. Nên Quân chấp nhận làm “trai bao” của sếp nữ để có tiền trang trải sinh hoạt. Và có thể thấy, vai diễn như thế này từng được Bình An đảm nhận trước đó trong bộ phim “Những cô gái trong thành phố”. Thế nên, nhiều khán giả hài hước gọi Bình An là “chàng trai bao hot nhất màn ảnh”.

Body ấn tượng của nam diễn viên.

Ngoài đời, Bình An sở hữu gương mặt điển trai như các nam tài tử xứ Hàn cộng với hình thể không thua kém người mẫu. Được biết, trước khi trở thành diễn viên, anh từng có thời gian làm người mẫu. Trên trang cá nhân, nghệ sỹ gốc Phú Thọ này cũng thường xuyên chia sẻ những hình ảnh cởi áo khoe body đầy cuốn hút, khiến chị em “đứng ngồi không yên”.

Tuy không sở hữu khối cơ bắp đồ sộ nhưng Bình An lại ghi điểm bởi sự rắn rỏi, cân đối.

Anh rất chăm chỉ tham gia các hoạt động thể thao để rèn luyện hình thể.

Để có được thân hình chuẩn như vậy, Bình An đã không ngừng rèn luyện và rèn luyện. Anh chú trọng các bài tập tăng cơ, giảm mỡ.

Sở hữu vẻ ngoài điển trai, chiều cao điển hình nổi bật 1m82, Bình An khiến trái tim nhiều fan nữ ngây ngất khi cởi áo khoe body.

