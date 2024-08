Doãn Hải My chăm da tối giản sau sinh

Nhan sắc ít son phấn của Doãn Hải My.

Ba tháng sau khi đón con trai đầu lòng, Doãn Hải My thường xuyên chia sẻ kinh nghiệm chăm sóc bản thân cũng như cuộc sống bỉm sữa thông qua Instgram. Bà xã cầu thủ Đoàn Văn Hậu cho biết từ khi có con, chu trình chăm sóc da cũng được giản lược các bước.

Sau khi làm sạch da, người đẹp tập trung vào khâu dưỡng ẩm hoặc dưỡng trắng để giữ làn khỏe mạnh, đều màu. Cô lựa chọn serum và các loại kem dưỡng tùy theo tình trạng da từng ngày. Bước tẩy da chết được thực hiện 1-2 lần trong tuần nhằm loại bỏ tế bào da thô ráp, hỗ trợ dưỡng chất thẩm thấu vào da hiệu quả hơn. Khi có thời gian rảnh, Doãn Hải My cũng tranh thủ đắp mặt nạ để thư giãn, bổ sung dưỡng chất cho da tái tạo, phục hồi.

Doãn Hải My khoe chu trình chăm da sau khi sinh.

Thời son rỗi, chu trình chăm sóc da của Doãn Hải My khá nhiều bước. Người đẹp không chỉ tập trung vào khâu làm sạch, dưỡng ẩm mà còn đầu tư nhiều cho các sản phẩm có tác dụng ngừa lão hóa sớm, đặc biệt là serum, kem dưỡng dành cho vùng da quanh mắt.

Bà mẹ một con thường xuyên khoe làn da căng mịn, tươi tắn.

Doãn Hải My sinh năm 2001, tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. Cô từng dự thi Hoa hậu Việt Nam 2020 nhưng dừng chân ở top 10. Sau cuộc thi, Doãn Hải My hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu. Cô cũng được nhiều người chú ý hơn kể từ sau khi hẹn hò cầu thủ Đoàn Văn Hậu. Bên cạnh công việc người mẫu, cô còn kinh doanh. Sau hơn ba năm tìm hiểu, Doãn Hải My nhận lời cầu hôn của hậu vệ CLB CAHN hôm 17/9/2023 và tổ chức hôn lễ vào tháng 11 cùng năm. Vợ chồng Doãn Hải My - Đoàn Văn Hậu đón con trai đầu lòng hồi đầu tháng 5.

