'Dâu hào môn' Midu hé lộ bí quyết trẻ lâu ở tuổi U40

Ở tuổi 35, ngoại hình Midu gần như không thay đổi nhiều so với thời đóng Những thiên thần áo trắng cách đây 15 năm. Gần đây, cô hóa thân nữ sinh 17 tuổi trong 1314 - Đợi em ở ngày cũ, phim do cô đầu tư sản xuất, được khán giả nhận xét có nét mặt, ánh mắt, ngoại hình nhỏ nhắn phù hợp vai diễn.

Tạo hình vai diễn nữ sinh trong phim '1314 - Đợi em ở ngày cũ' của Midu.

Người đẹp 8X tiết lộ một trong những quy tắc cơ bản giúp cô giữ gìn sắc vóc, duy trì ngọai hình trẻ lâu đến từ "suy nghĩ healthy" và quan niệm sức khỏe tinh thần chính là gốc rễ. "Một tâm trí lành mạnh giống như tấm gương trong suốt: khi nó sáng, thế giới xung quanh cũng trở nên nhẹ nhàng và đẹp đẽ hơn. Người có suy nghĩ healthy không phải vì họ gặp ít khó khăn hơn chúng ta, mà bởi họ biết buông bớt, học hỏi nhiều hơn và đi tiếp thay vì để nỗi buồn níu kéo", Midu cho biết.

Cô tin suy nghĩ lạc quan, tích cực giúp giảm stress, nuôi dưỡng hạnh phúc và là cách chống lão hóa hiệu quả hơn bất kỳ liều botox nào. "Bạn chỉ cần nhìn một người hay cười là đủ thấy. Ánh mắt sáng, gương mặt rạng rỡ... đó chính là liều botox tự nhiên mà không liệu pháp nào sánh bằng", nàng dâu hào môn cho hay.

Song song với việc nuôi dưỡng tâm hồn, chú trọng sức khỏe tinh thần, Midu cũng tích cực tập luyện nhiều bộ môn như pilates, gym và duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, ngủ nghỉ điều độ.

Ở tuổi 35, Midu vẫn giữ gìn được nhan sắc không khác biệt quá nhiều so với những ngày mới nổi tiếng bằng danh xưng hotgirl. Cô còn được đặt biệt danh "Thần tiên tỉ tỉ" nhờ vẻ đẹp mong manh cùng gu thời trang nhẹ nhàng, thanh lịch.

Khoảng thời gian 2015 - 2016, Midu từng đối mặt nhiều tổn thương trong cuộc sống nên bị stress, mất ngủ, làn da "xuống cấp" khiến nữ diễn viên từng giam mình trong nhà cả tháng không dám ra đường. Trải qua khoảng thời gian khó khăn về mặt tinh thần, Midu cũng dần học được cách cân bằng, chấp nhận sự thật để tự vượt qua tổn thương và chăm sóc bản thân tốt hơn. Nữ diễn viên khẳng định dù là hư tổn về mặt thể chất hay tinh thần thì cũng đều cần chữa lành từ bên trong chứ không chỉ che đậy ở bên ngoài. Cô cũng chấp nhận những khuyết điểm, xem việc không hoàn hảo như một phần tất yếu của cuộc sống

Midu tên thật là Đặng Thị Mỹ Dung, quê TP HCM. Cô được khán giả biết đến qua các phim Thiên thần áo trắng, Thiên mệnh anh hùng, 4 năm 2 chàng một tình yêu, Nhân duyên: Người yêu tiền kiếp, Mẹ chồng. Ở tuổi 36, cô sống sung túc bên ông xã Minh Đạt - doanh nhân một tập đoàn lớn trong ngành nhựa. Ngoài tham gia hoạt động giải trí, Midu còn kinh doanh thời trang và làm giảng viên tại Đại học Công nghệ TP HCM.