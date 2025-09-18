Không ăn kiêng cực đoan, Mai Davika vẫn giữ eo con kiến

Mai Davika diện thiết kế của Lê Thanh Hòa trên thảm đỏ Lễ trao giải Feed x Khaosod Awards 2025 hôm 13/9. Ảnh: Instagram Mai Davika

Ở tuổi 33, Mai Davika Hoorne vẫn giữ vị thế là một trong những ngôi sao hàng đầu showbiz Thái Lan. Không chỉ nổi tiếng nhờ những vai diễn ấn tượng trên màn ảnh, cô còn được ngưỡng mộ bởi nhan sắc rực rỡ và vóc dáng cân đối. Đặc biệt, vòng eo con kiến của "ngọc nữ xứ chùa Vàng" từ lâu đã trở thành đề tài khiến truyền thông và người hâm mộ không ngừng tò mò.

Để duy trì số đo vòng eo siêu nhỏ suốt nhiều năm, Mai Davika không lựa chọn chế độ ăn kiêng khắc nghiệt hay những bài tập quá sức, mà tập trung xây dựng lối sống khoa học và duy trì thói quen ổn định. Mai cho biết cô từng áp dụng phương pháp nhịn ăn gián đoạn nhằm kiểm soát lượng calo. Song song với đó, cô hạn chế đường và tinh bột tinh chế, ưu tiên những bữa ăn đơn giản, dễ tiêu hóa. Thói quen này giúp nữ diễn viên kiểm soát cân nặng mà không gây áp lực cho cơ thể.

Mai Davika không cổ vũ các phương pháp cực đoan, không khuyến khích nhịn ăn kéo dài hay tập luyện quá sức. Ảnh: Elle

Không gắn bó với các phòng gym cường độ cao, Mai lựa chọn những hoạt động nhẹ nhàng và dễ duy trì. Cô từng tiết lộ dành thời gian đi bộ nhanh khoảng 2 km/ngày và thỉnh thoảng tập lắc vòng để tăng cường độ săn chắc cho vòng eo. Theo TNN Thailand, chính nhờ sự đều đặn và không tạo áp lực cho bản thân, Mai duy trì được vóc dáng cân đối dù lịch trình bận rộn.

Một yếu tố khác được cô nhiều lần nhắc tới là uống nhiều nước. Mai Davika thường mang theo bình lớn để đảm bảo cơ thể luôn đủ nước trong ngày, có khi lên tới 1,5-2 lít. Điều này không chỉ giúp cô kiểm soát cơn đói mà còn cải thiện làn da, giữ được vẻ tươi tắn trên màn ảnh. Nữ diễn viên khuyên mọi người nên "uống nước thay vì tìm đến đồ ngọt" nếu muốn giảm cân lành mạnh.

Theo huấn luyện viên người Thái Somchai Rattanaporn, bí quyết giữ dáng của Mai Davika nằm ở tính bền bỉ: "Cô ấy không cố ép mình vào một khuôn khổ quá khắt khe, nhưng luôn duy trì sự kỷ luật. Chính sự ổn định trong ăn uống, tập luyện và nghỉ ngơi đã giúp cô có được thân hình lý tưởng mà không bị áp lực".

Mai Davika là một trong những mỹ nhân 9X nổi tiếng nhất Thái Lan. Ảnh: Instagram Mai Davika

Mai Davika, sinh năm 1992, là diễn viên và người mẫu nổi tiếng Thái Lan. Cô cao 1m73, gương mặt lai Tây cuốn hút, từng tham gia nhiều bộ phim ăn khách như Tình người duyên ma, Nang Ai và Chai Lai. Bên cạnh sự nghiệp diễn xuất, cô còn là gương mặt quen thuộc của nhiều thương hiệu quốc tế, từ mỹ phẩm, thời trang đến trang sức. Nhờ phong cách sống kỷ luật, vóc dáng cân đối và thần thái cuốn hút, Mai luôn nằm trong nhóm mỹ nhân hàng đầu Thái Lan và là biểu tượng nhan sắc châu Á.