Dakota Johnson giữ eo thon nhờ ba thói quen đơn giản

Dakota Johnson khoe vòng eo săn chắc trong bộ ảnh quảng cáo chiến dịch Xuân 2026 của thương hiệu Calvin Klein. Ảnh: Calvin Klein

Ngày 9/3, Calvin Klein công bố chiến dịch Xuân 2026 với Dakota Johnson làm gương mặt đại diện. Trong bộ ảnh do Gordon von Steiner thực hiện, nữ diễn viên diện nội y và denim theo phong cách tối giản, khoe vóc dáng săn chắc trong các bối cảnh đời thường như hồ bơi, bàn bi-a hay đàn piano.

Không chỉ gây ấn tượng bởi thần thái, vòng eo săn chắc của Dakota Johnson cũng khiến nhiều người tò mò về cách nữ diễn viên giữ dáng.

Ưu tiên chế độ ăn cân bằng, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn

Dakota Johnson cho biết không theo đuổi các chế độ ăn kiêng cực đoan mà chú trọng sự cân bằng. Thực đơn hàng ngày của cô thường bao gồm nhiều rau xanh, protein nạc và chất béo lành mạnh.

Các nguồn thực phẩm như cá, trứng, bơ, hạt và rau củ được cô ưu tiên vì giúp cơ thể no lâu và cung cấp năng lượng ổn định. Nữ diễn viên cũng hạn chế đồ ăn chế biến sẵn và đường tinh luyện để tránh tích tụ mỡ ở vùng bụng.

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cách ăn uống cân bằng như vậy giúp kiểm soát cân nặng bền vững và duy trì vòng eo gọn gàng.

Nữ diễn viên sinh năm 1989 tập yoga và pilates đều đặn để giữ vòng eo thon thả. Ảnh: Calvin Klein

Tập luyện pilates và yoga để giữ vòng eo săn chắc

Dakota Johnson thường xuyên tập pilates và yoga, hai bộ môn nổi tiếng giúp tăng cường sức mạnh vùng core. Những bài tập này tác động trực tiếp vào nhóm cơ bụng và lưng dưới, giúp định hình vòng eo và cải thiện tư thế.

Pilates đặc biệt được nhiều ngôi sao Hollywood yêu thích vì có thể làm săn chắc cơ mà không khiến cơ bắp phát triển quá lớn. Với Dakota, việc duy trì lịch tập đều đặn giúp cô giữ được vóc dáng mảnh mai nhưng vẫn khỏe khoắn.

Chú trọng sự thoải mái và tự tin với cơ thể

Trong cuộc phỏng vấn với Page Six, Dakota Johnson nói cảm giác thoải mái với cơ thể quan trọng không kém chế độ ăn uống hay tập luyện. Cô cho rằng khi phụ nữ cảm thấy tự tin và thư giãn với chính mình, vẻ đẹp tự nhiên sẽ được thể hiện rõ nhất.

Nữ diễn viên cũng tiết lộ thích những khoảnh khắc ở nhà đơn giản như đọc sách, xem phim hay thư giãn trong trang phục thoải mái. Chính lối sống cân bằng và ít áp lực này giúp cô duy trì cả vóc dáng lẫn tinh thần tích cực.

Tinh thần thoải mái, tích cực giúp Dakota duy trì vóc dáng thon gọn nhiều năm. Ảnh: Calvin Klein

Dakota Johnson sinh năm 1989 tại Texas, Mỹ, trong gia đình có truyền thống nghệ thuật với mẹ là nữ diễn viên Melanie Griffith và cha là tài tử Don Johnson. Cô bắt đầu nổi tiếng toàn cầu khi vào vai Anastasia Steele trong loạt phim Fifty Shades of Grey. Sau đó, Dakota tiếp tục khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều dự án như Suspiria, The Lost Daughter hay Madame Web. Ngoài điện ảnh, cô còn là người mẫu thời trang với phong cách tối giản, thanh lịch và thường xuyên xuất hiện trong các chiến dịch quảng cáo của những thương hiệu lớn.