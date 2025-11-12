Bữa sáng giúp Ella (S.H.E) giữ eo thon, dáng nuột nà ở tuổi tứ tuần

Theo Woman, bữa sáng đơn giản của Ella góp phần không nhỏ giúp cô đạt được cùng lúc mục tiêu giảm mỡ, tăng cơ lại không mất nhiều thời gian chuẩn bị.

Hạt chia giàu chất xơ và Omega-3 giúp kéo dài cảm giác no, ổn định đường huyết và hỗ trợ tiêu hóa. Loại hạt này được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyên nên thêm vào bữa sáng hoặc bữa ăn nhẹ để giảm thèm ăn trong ngày, cải thiện tiêu hóa.

Sắc vóc ca sĩ Ella Trần Gia Hoa, nhóm S.H.E ở tuổi 44.

Kết hợp hạt chia với đồ ăn, thức uống giàu protein là cách lý tưởng cho công cuộc giảm cân, vừa đạt hiệu quả tạo thâm hụt calo giúp tiêu hao mỡ thừa, vừa vẫn đảm bảo nguồn đạm duy trì khối lượng cơ bắp.

Đối với bữa sáng, ngoài sử dụng chung cùng bột protein như Ella, bạn có thể thêm hạt chia vào sinh tố xanh, cháo yến mạch, yến mạch ngâm qua đêm để món ăn thêm ngon miệng, đủ dinh dưỡng. Đối với bữa ăn nhẹ trong ngày, có thể pha hạt chia cùng sữa đậu nành hoặc ăn kèm sữa chua, pudding... Hạt chia không chỉ tốt cho tiêu hóa, phù hợp cho mục tiêu giảm cân mà còn đem lại nhiều lợi ích cho làn da, mái tóc.

Ngoài bữa sáng gồm thức uống protein và hạt chia, thực đơn trong ngày của Ella từ nhiều năm nay thường hạn chế đồ chiên rán hay thực phẩm nêm nếm nhiều gia vị. Cô ưu tiên tiêu thụ tinh bột nguyên cám để hạn chế gia tăng đường huyết, ăn đủ nhiều protein và rau xanh, trái cây tươi. Ca sĩ 8X cũng tích cực tập gym, đi bộ, nhờ đó vóc dáng càng thêm săn chắc, khỏe khoắn.

Hạt chia giàu chất xơ, chất béo tốt nên giúp no lâu, giảm thèm ăn.

Ella tên thật là Trần Gia Hoa, sinh năm 1981, tham gia showbiz từ hai thập kỷ trước. Cô được yêu thích qua nhiều vai trò: thành viên nhóm nhạc S.H.E, diễn viên, người dẫn chương trình... Cô kết hôn với doanh nhân Lại Tư Tường và có cuộc sống kín tiếng. Từng một thời nổi danh với phong cách tomboy nhưng từ khi làm vợ, làm mẹ, Ella ngày càng nữ tính, đằm thắm.