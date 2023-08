Cô công nhân gây ức chế trên VTV là hoa khôi Thái Nguyên đẹp trong veo ngoài đời

Những diễn biến mới nhất của dự án phim "Làng trong phố" nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Tình tiết nữ công nhân xưởng may tên Thoan (do nữ diễn viên Linh Chi thủ vai) liên tục tìm đủ mọi chiêu trò hạch sách cô bạn thân Hoài (Trần Vân đóng) do giận Hoài không cho cô vay tiền, gây chú ý.

Phân cảnh Thoan mắng chửi, vu khống Hoài trong tập 9 của "Làng trong phố" khiến nhiều fans phim ức chế.

Thậm chí, trong tập phát sóng mới nhất của phim, Thoan nổi giận, tìm Hoài tính sổ vì nghĩ bạn cố tình "thêm mắm thêm muối" với sếp khiến cô bị chuyển đến bộ phận có lương thấp hơn. Thoan vu khống Hoài tằng tịu với sếp, có nhiều câu thoại hằn học, thiếu tôn trọng bạn khiến người xem ấm ức thay cho Hoài. "Để tao lột cái mặt nạ của mày ra để xem mày có bao nhiêu cái mặt nạ chính chuyên. Mày gian díu, tằng tịu với lão Hùng, trước mặt giả nhân giả nghĩa nhưng đâm sau lưng người khác", “Đúng là đồ khốn nạn, bạn bè cái ngữ gì",...

Trích đoạn này được phát sóng trên VTV giải trí đang nhận được gần 3 triệu lượt xem và hàng nghìn bình luận của dân mạng. Nhiều người bày tỏ sự bức xúc, ức chế, thậm chí tăng xông với nhân vật Thoan, vì tính cách quá ích kỷ, vô lý. "Ôi, tôi xem mà ức chế quá. Xin đạo diễn 1 phút cho vào để em xử đẹp Thoan cho hả dạ", "Bạn bè gì mà quá đáng vậy trời, vừa không cho vay tiền cái là trở mặt ngay", "Xem mà tức anh ách", "Tôi mà là Hoài thì Thoan bị ăn mấy cái tát rồi",... là những bình luận của dân mạng.

Sắc vóc gây thương nhớ của Linh Chi.

Vai Thoan do diễn viên trẻ Linh Chi (sinh năm 2000) đảm nhiệm. Chia sẻ với chúng tôi về phản ứng của khán giả với nhân vật Thoan, Linh Chi cho hay: "Tôi có đọc được những bình luận của khán giả và hiểu lý do vì sao họ lại có những cảm xúc như vậy với Thoan. Cá nhân tôi, là một diễn viên trẻ, tay ngang, việc được khán giả nhớ đến nhân vật của mình khiến tôi rất vui".

Được biết, "Làng trong phố" là bộ phim truyền hình đầu tiên của Linh Chi trên màn ảnh VFC. Trước đó, cô chỉ đóng các vai nhỏ trong một số bộ phim ngắn, sitcom, quay TVC, chụp hình quảng cáo cho các nhãn hàng, chụp lookbook,.... Cô tốt nghiệp khóa Đào tạo diễn viên phim truyền hình của VFC vào năm 2019. Thế nên, Linh Chi không gặp quá nhiều khó khăn về việc nhập vai, tuy nhiên, tạo hình nhân vật lần này là một cô công nhân xưởng may, xuất thân quê mùa nên nữ diễn viên đã phải thay đổi khá nhiều.

"Do da tôi khá trắng nên khi hoá thân vào vai Thoan bạn make up đã mất rất nhiều thời gian để hoá trang cho tôi đen đi. Quần áo thì tôi tham khảo và mua ở các chợ sinh viên và chợ si cho hợp với nhân vật", Linh Chi cho hay.

Linh Chi sở hữu làn da trắng mịn, gương mặt xinh đẹp.

Nhiều người cũng khá ngạc nhiên khi so sánh hình ảnh của nữ diễn viên ở trong phim - ngoài đời. Sắc vóc đời thực của Linh Chi được người hâm mộ nhận xét là xinh đẹp chuẩn mỹ nhân. Nữ diễn viên cũng từng đoạt giải Hoa khôi Thanh niên thanh lịch TP. Thái Nguyên năm 2017.

Sao nữ tập 2 bộ môn chính là chạy bộ và đạp xe. Cô nàng cho hay đây là hay bộ môn yêu thích, giúp duy trì vóc dáng, nâng cao sức khỏe, sức bền cho cơ thể. Trên thực tế, chạy bộ rất có lợi cho sức khỏe, giúp lưu thông máu huyết, đốt cháy lượng calo dư thừa và giúp cơ bắp săn chắc hơn.

Linh Chi cao 1m65, nặng 50kg, số đo ba vòng lần lượt là: 84-62-94 (cm).

Về chế độ ăn uống, nữ tân binh màn ảnh VTV chú trọng việc ăn uống đầy đủ hơn là ăn kiêng vì lịch trình công việc bận rộn. Ngoài ra, Linh Chi còn bổ sung thêm vitamin, chất xơ từ các loại trái cây tự nhiên, nước uống tốt cho sức khỏe và làn da.

"Hằng ngày, sau khi tẩy trang tôi sử dụng kết hợp toner, serum và kem dưỡng ẩm, đặc biệt là kem mắt vì mắt là vùng rất dễ lão hoá. Bạn cũng đừng quên dùng kem chống và uống đủ nước để làn da luôn được trắng mịn nhé", Linh Chi chia sẻ bí quyết làm đẹp da.

