Ba việc đừng làm vào buổi sáng kẻo nhanh già

Không uống nước

Theo Medicalnewstoday, nhiều người thường quên uống nước vào buổi sáng sau khi ngủ dậy. Thói quen này không tốt cho sức khỏe, thậm chí có thể dẫn đến nguy cơ bệnh tật.

Sau một đêm ngủ từ 7 đến 8 tiếng, các cơ quan toàn thân và tế bào đều bị mất nước. Đặc biệt trong mùa lạnh khô hanh, lượng nước mất đi sẽ nhiều hơn mùa ẩm ướt. Uống nước khi ngủ dậy không chỉ bù lại lượng nước đã mất mà còn làm sạch các dịch thể trong người, thúc đẩy đào thải độc tố. Các chất thải của sự trao đổi chất tích lũy lại sau một đêm ngủ, nếu không có đủ lượng nước cần thiết để hỗ trợ bài tiết thì sẽ ở lại trong cơ thể rất lâu, kéo theo nhiều hệ lụy sức khỏe.

Các chuyên gia khuyên tốt nhất nên uống nước ấm vào buổi sáng vừa tốt cho cơ thể vừa giữ ẩm cho da, nhờ đó da trở nên sáng và mịn hơn. Đây là cách hiệu quả để bảo vệ da và các cơ quan trong cơ thể, đồng thời tăng sức đề kháng.

Ăn đồ ngọt

Đồ ngọt không thích hợp ăn vào bữa sáng vì chỉ cung cấp năng lượng cho cơ thể trong một thời gian ngắn, làm đường huyết tăng nhanh rồi sụt nhanh. Thói quen này không chỉ khiến khó kiểm soát cân nặng mà còn đẩy nhanh tốc độ lão hóa, gia tăng tình trạng viêm trong cơ thể.

Nghiên cứu chỉ ra những người hay ăn đồ ngọt, uống nước chứa nhiều đường có tốc độ lão hóa nhanh hơn những người hạn chế nạp đường. Lượng đường trong máu cao kéo dài sẽ làm tăng tổn thương mạch máu, tạo ra một lượng lớn gốc tự do. Khi các gốc tự do xuất hiện, chúng tác động lên lớp lipid của màng tế bào, đẩy nhanh quá trình lão hóa da do tổn thương oxy hóa. Bên cạnh đó, khi ăn uống nhiều đồ ngọt, quá trình đường hóa (glycation) xảy ra vì đường liên kết với các protein trong da, làm biến tính, suy giảm collagen và eslatin, khiến da mất đàn hồi, tăng độ trơ cứng, tạo thành nếp nhăn.

Thói quen ăn sáng với đồ ngọt không chỉ khiến khó kiểm soát cân nặng hơn mà còn ảnh hưởng đến sức khỏe làn da.

Không thoa kem chống nắng

Kem chống nắng bảo vệ da trước tác hại của tia UV, đồng thời bảo toàn các protein thiết yếu cho da như collagen, elastin, keratin. Các protein này giúp da khỏe mạnh, săn chắc hơn. Tiếp xúc trực tiếp với tia UVA có thể phá hủy collagen có sẵn, ức chế tăng sinh collagen mới, khiến da lão hóa từ bên trong. Vì vậy, thiết lập thói quen thoa kem chống nắng càng sớm càng giúp ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả. Sau khi làm sạch da, dưỡng ẩm vào buổi sáng, đừng quên bước chống nắng để tăng hiệu quả bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV.

Kể cả vào những ngày không có nắng, bạn vẫn nên thoa kem chống nắng để hạn chế tác hại của ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính. Đây cũng là tác nhân khiến da lão hóa, các tế bào chết sản sinh ra nhiều hơn, xỉn màu và mất đi vẻ láng mịn vốn có.